Oostende troeft Mechelen af en steekt 11e landstitel op rij op zak

Filou Oostende heeft zich voor de elfde keer op rij tot Belgisch basketkampioen gekroond. Filou versloeg vrijdagavond in het vierde finaleduel in de nationale play-offs van de BNXT League Kangoeroes Mechelen aan de Winketkaai met 83-91 en komt in de finale van de nationale play-offs op een onoverbrugbare 3-1 voorsprong. Oostende, maar ook Mechelen, strijden nu nog om de titel van de overkoepelende BNXT-kampioen.

Beide teams waren sterk aan elkaar gewaagd. Na het eerste kwart had Mechelen licht de overhand (27-25) maar bij de rust draaide Oostende, met weinig overschot, die rollen om (43-44). Na afloop van het derde kwart kwamen de Kangoeroes weer nipt aan de leiding (64-63).

Na een sterk slotkwart (19-28) stelde Oostende alsnog de zege veilig. Phillip Booth III blonk in het winnende kamp uit met 26 punten.

Oostende won de eerste finalewedstrijd in eigen zaal vlot met 103-60, maar Mechelen stelde meteen gelijk, na een 84-74 thuiszege. De kustploeg kwam weer op voorsprong, dankzij een 86-69 winst woensdag in het derde finaleduel.

Maar in het vierde duel behaalde Oostende dus de beslissende derde zege in de ‘best of 5’. Oostende pakt zijn elfde opeenvolgende titel, de 23e uit de clubgeschiedenis. Mechelen speelde zijn eerste titelfinale.

Nog niet afgelopen

Voor Oostende en Mechelen is het seizoen wel nog niet afgelopen, want beide ploegen spelen nog voor de eindzege in de play-offs van de BNXT League. Oostende komt als Belgische kampioen rechtstreeks in de halve finales terecht, waarin de tegenstand nog niet bekend is. Mechelen moet al aan de bak in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen Groningen en Antwerp.