Oostende sluit 2023 als leider af na 69-68 winst tegen Antwerp

Landskampioen Oostende sluit 2023 af als leider in het Belgische luik van de BNXT League. In de topper van de veertiende speeldag, een rechtstreeks duel om de leidersplaats, won de kustploeg dinsdag bijzonder nipt van Antwerp. Het werd 69-68. Khalil Ahmad scoorde de winnende driepunter met nog tien seconden op de klok.

Bij de rust stond Oostende 33-39 in het krijt, die achterstand boog het in het derde kwart (17-10) in een minieme voorsprong om en in het slotkwart hielden de teams elkaar in evenwicht (19-19). Matchwinnaar Ahmad was met 22 punten ook de topscorer van de partij. Jean Salumu (15 ptn) en Damien Jefferson (13 ptn, 11 rbds) leverden ook een stevige bijdrage aan de winst. Bij Antwerp waren Rasir Bolton (14 ptn, 5 rbds), Yoeri Schoepen (11 ptn, 4 rbds) en Jo Van Buggenhout (11 ptn, 5 assists) de uitblinkers.

Stand

In de stand gaat Oostende met 26 punten Antwerp (25), Limburg (23), Charleroi, Mechelen en Brussels (21), Kortrijk (20), Luik (19), Bergen (17), Leuven (16) en Aalst (13) voor.