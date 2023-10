Oostende slikt in eigen huis nederlaag tegen Limburg United

Op de tweede speeldag in de BNXT League heeft landskampioen Oostende zaterdag een 63-74 nederlaag moeten slikken tegen Limburg United.

Al na het eerste kwart (11-22) holde de kustploeg achter de feiten aan. Meer dan wat van de opgelopen achterstand afknabbelen lukte niet. Bij de rust was het 28-38, na het derde kwart 44-53. In het slotkwart werd het verschil even tot drie punten herleid – 52-55 met nog bijna zeven minuten op de klok – waarna de bezoekers opnieuw uitliepen. Jonas Delalieux had met twintig punten, vijf rebounds en een assist het grootste aandeel in de Limburgse zege. Myls Kale droeg er met veertien punten, zes rebounds en drie assists aan bij. Voor Oostende deden Khalil-Ullah Ahma (13 ptn) en Pierre-Antoine Gillet (12 ptn, 10 rbds) het meeste terug.

Leuven ging eveneens op eigen terrein onderuit: 72-80 tegen Brussels. Bij de rust stonde de Bears nog 47-37 voor. Erna leidden Brandon Horvath (18 ptn, 10 rbds) en Yannick Desiron (16 ptn, 10 rbds) Brussels naar de zege. Mechelen won met het kleinste verschil, 76-75, van Bergen en had daarvoor vooral Mitchell Lightfoot (15 ptn, 6 rbds) te danken. Bij de rust was het 46-46 gelijk.

Woensdag won Charleroi al met 79-71 van Luik, vrijdag hield Kortrijk met 93-89 de punten thuis tegen Aalst. Antwerp is deze speeldag bye.

Charleroi en Kortrijk gaan met twee zeges aan de leiding. Antwerp en Limburg zijn ook nog ongeslagen, maar speelden nog maar één wedstrijd.