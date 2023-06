Oostende reist maandag naar Hasselt voor de halve finales

In de halve finales van de BNXT play-offs neemt kampioen Filou Oostende het op tegen Hubo Limburg United, dat zaterdag in de kwartfinales de Nederlandse vice-kampioen Donar Groningen uitschakelde. Maandag is er de heenmatch in Hasselt, woensdag de terugwedstrijd in Oostende.

De BNXT play-offs hebben tot en met de halve finales de formule “heen en terug”. In de kwartfinales van de BNXT play-offs had Limburg zaterdagavond moeite om zijn bonus van twintig punten uit de heenmatch vast te houden. Via 12-0 en 24-7 nam Donar Groningen een denderende start. Limburg reageerde kordaat (45-46) maar bibberde na 37 minuten bij een 93-76-achterstand. Uiteindelijk won Groningen met slechts 97-88.

Finales vanaf vrijdag

De winnaar van de dubbele confrontatie tussen Oostende en Limburg United strijdt in de finales van de BNXT play-offs tegen de winnaar van de twee matchen tussen Nederlands kampioen ZZ Leiden en Spirou Charleroi. Hier is er een verandering tegenover de editie 2022. In deze finale geldt de play-off-formule “best of three”. De eerste finale is vrijdag 9 juni, de tweede zondag 11 juni en de de eventuele derde dinsdag 13 juni.