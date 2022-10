Oostende opent groepsfase met verlies tegen Galatasaray

Oostende heeft woensdag zijn wedstrijd van de eerste speeldag in groep C van de Champions League basket voor mannenteams niet kunnen winnen. De kustploeg verloor in de eigen Versluys Dôme tegen het Turkse Galatasaray met 78-92.

Het team van coach Dario Gjergja moest al na het eerste kwart achtervolgen (19-29) en kreeg die kloof halfweg (rust: 39-51) niet kleiner. Ook het derde kwart was voor de Turken (20-23), die in het slotkwart (19-18) de voet van het gaspedaal haalden maar niet meer in de problemen kwamen. Pierre-Antoine Gillet scoorde 17 punten voor Oostende.

Nog in groep C won het Israëlische Hapoel Holon maandag bij de Polen van Legia Warschau met 81-84. Op de tweede speeldag, komende dinsdag, maakt de Belgische kampioen de verplaatsing naar Hapoel Holon.

De acht groepswinnaars plaatsen zich meteen voor de tweede ronde. Alle tweedes en derdes spelen in barragematchen om de overblijvende plaatsen in de tweede ronde. In die tweede ronde zullen de 16 overblijvende clubs in vier groepen van vier opgedeeld worden. De eerste twee van die groepen plaatsen zich voor de kwartfinales. De winnaars daarvan plaatsen zich voor de Final Four en zullen uitmaken wie de opvolger wordt van titelverdediger Tenerife.