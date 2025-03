Oostende ontsnapt op de valreep bij Feyenoord

Drie dagen na de 102-62-zege tegen Feyenoord had Oostende het dinsdag een pak moeilijker in Rotterdam. De kustploeg pakte in het slot een 75-76-overwinning.

Zonder de geblesseerde Chase Audige en de naar China vertrokken EJ Anosike had Oostende het erg lastig in Nederland. Topschutter Brian Cameron bezorgde de thuisploeg 36 punten. Aan de overzijde had Timmy Allen (30 ptn) bij Oostende ook een uitstekende avond. Hij werd bijgestaan door Marijn Ververs (12 ptn), de nieuwe spelverdeler, en kapitein Pierre-Antoine Gillet (12 ptn).

Oostende blijft dankzij de zege soeverein op kop in de BNXT League, met twee zeges meer dan eerste achtervolger Kortrijk.

De speeldag gaat vrijdag verder met de ontmoeting tussen Limburg United en Groningen.