Oostende maakt favorietenrol waar in finale Beker van België basket tegen Leuven en pakt zijn 21ste beker

De beker van België, dit seizoen ook gekend onder zijn commerciële naam Lotto Basketball Cup, staat in de trofeeënkast van Filou Oostende. Voor de 21ste keer wonnen de Zeekapiteins de begeerde trofee na een pittig duel tegen Leuven Bears. De kustploeg haalde het in de eigen Coretec Dôme met 67-58 (rust: 35-28).

Na elf jaar bekerfinales in concertzalen had de beker van België opnieuw in een echte basketarena plaats. Voor het eerst sinds de invoering van een bekercompetitie in 1954 was Oostende de gaststad. Filou streed dus in eigen huis en dat merkte je aan de supportersaantallen. Voor Leuven Bears hadden 850 supporters de oversteek gemaakt. De meeste van de vierduizend andere aanwezigen uitten zich met een geel T-shirt of een andere element in de meest nadrukkelijke clubkleur van BCO.

Favoriet en underdog: duidelijker kon het voor de match niet zijn. Oostende is koploper in de BNXT League, Leuven Bears is als elfde de laatste Belgische ploeg. In de bekercampagne hadden beide teams stevige opponenten uitgeschakeld. Leuven wipte nummer drie, Kangoeroes Mechelen, en nummer twee, Kortrijk Spurs. Oostende schakelde zijn klassieke rivalen, Spirou Charleroi en Antwerp Giants, uit. Twee teams die dus terecht finalist zijn.

Schitterende start

Oostende opende de finale in stijl. Na zestien seconden driepunterde Gillet, waarna de kapitein met zijn vingers zijn twee ogen omcirkelde. “Heb je dit gezien”, lachte hij naar de supporters.

Hij wees de weg naar een eerste kloof. Tweepunters van Bratanovic en Ververs naar 7-0, bommen van Buysse en Allen naar 13-1. Buysse dikte aan tot 15-1 na 4’03”. Uptempo in combinatie met efficiëntie. Minpunt in het Oostende openingskwart waren de twee fouten die Tass in een invalbeurt van minder dan twee minuten opliep. Buysse en de Leuvenaars Freidel en Palinckx hoorden ook twee fouten voor het kwart bij 22-13 eindigde.

Moeilijk tweede kwart

Teveel zandkorrels sputterden in de Oostendse motor tijdens het tweede kwart. Allen was de enige Oostendenaar die in zes minuten een korf scoorde. Amper éénmaal raak uit tien doelpogingen, zes tweepunters en vier bommen.

Schutters als Freidel vonden wel de weg en dat leidde tot de aansluitingstreffer, 24-22 na 15’11”. Het gevolg van een 2-9-run.Nadat Rogiers met twee vrijworpen de score aan 24-24 effende, scoorde Allen tweemaal snel. Gillet vond ook zijn driepuntwapen terug en zo was er een nieuw kloofje in de maak: 34-26.

Verdubbelen van voorsprong

Na de rust (35-28) verdubbelden Gillet (5) en Allen (3) meteen de voorsprong tot 43-28. De afstand tussen beide teams, ditmaal vijftien eenheden, was meteen één punt groter dan vroeg in het openingskwart.

De refs bleven veel fouten fluiten en dat ergerde beide coaches. Na 27’15” telden de drie Oostendse centers elk drie fouten. Aan het halfuur leidde Oostende met tien punten (51-41) verschil. Alles was nog mogelijk.

Technische fout

De drie minuten van het vierde bedrijf leverde geen enkel puntje op: 0 op 4 bij Oostende en 0 op 2 bij Leuven. Stress in de aanval, stugheid in de defensie. De score bleef dus 51-41.

Na een bom van Freidel halveerden de Bears plots de kloof tot 53-48. Nog iets minder dan vijf minuten. Het werd heter in de Coretec Dôme toen ref Van den Broeck op 2’08” van het einde een technische fout gaf aan coach Dario Gjergja. Gjergja wou uitleg maat dat kreeg hij niet. 60-53 wees het scorebord aan. Het werd 60-54.

Filou liet de Bears echter niet meer stunten. Audige dunkte het 67ste punt, Oostende won met 67-58. Gillet (17 punten, 6 rebounds, 2 assists en 3 steals) werd bekroond tot MVP van de finale. Meer dan terecht voor de kapitein die trouwens 5 op 6 bommen scoorde.

Samenspel

“Het was een fel bevochten zege, maar hetbelangrijkste is dat we die beker hebben”, genoot Simon Buysse. “Ons samenspel was bij momenten heel goed. Onze goede start van de match was ook belangrijk. De vijf starters zaten meteen goed in de match. Bij Leuven begon enkel Freidel heel goed aan die finale. In het vierde kwart We konden het slot redelijk goed onder controle houden.”

Het is Buysses eerste beker van België. “Dat is een speciale beker, zeker ook omdat we het in Oostende winnen. Ik miste enkele finales door blessures, onder meer de vorige cupzege van Oostende in 2021. Ook hebben we de voorbije jaren enkele finales verloren. Deze beker doet ons deugd.”