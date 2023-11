Op de vierde speeldag in de Champions League basketbal heeft Oostende dinsdag een 81-64 nederlaag geleden bij het Duitse Oldenburg. Bij de rust stond de thuisploeg al 48-34 voor.

Na een zege en drie nederlagen is Oostende met vijf punten vierde en laatste in de groep, op gelijke hoogte van Oldenburg. De groepswinnaar plaatst zich voor de achtste finales, de nummers twee en drie spelen in januari een play-in (best of 3) voor een stek in die achtste finales.