Oostende legt de Okapi’s over de knie

Okapi Aalst was helemaal niet opgewassen tegen Filou Oostende dat moeiteloos (95-67) zijn tweede opeenvolgende competitiezege boekte. Vier Zeekapiteins eindigden in de dubbele cijfers. Bratanovic was met twintig punten aan 85,7 % de productiefste op het terrein.

Oostende kon nog geen beroep doen op Djordjevic (voet) maar Gillet, die de voorbije week last had aan de lies, behoorde wel tot de basis vijf. Buysschaert, die last had van stijfheid op zijn lichaam, was co-commentator voor BNXT.tv

Damon Janssen, die door fans van Galatasaray Istanbul anderhalve week geleden geslagen en getrapt werd, verzorgde namens alle stewards en vrijwilligers de opworp. Filou Oostende benadrukte hiermee dat het 100 % achter zijn mensen staat en dat ze het respect van de club verdienen.

De gasten waren meteen bij de les. Popovoic, Walker en Schauvlieger openden vrank en vrij de wedstrijd. Dat resulteerde in een 0-7-score na 1’45”. Met een bom bracht van der Vuurst, die ook lustig assists aan Bratanovic verdeelde, Oostende 10-9 voorop. Nadat Thurman een mooie actie van Bleijenbergh en Tyree afrondde tot 14-11, vroeg Okapi een eerste time-out aan. Het baatte niet. Na 16-15 driepunterden Buysse en Tyree een eerste behoorlijke bonus: 23-15.

Een trio aan bommen van Thurman en een driepunter van Buysse kruidden de vier eerste minuten van het tweede bedrijf. Zo verdubbelde het verschil tot vijftien eenheden aan 37-22. De Oostendenaars verzorgden ook het spektakel. De nagenoeg ongrijpbare Bratanovic dunkte in twee opeenvolgende aanvallen, eens op assist van Troisfontaines, een andere keer op pass van van der Vuurst. Op één minuut en één seconde van de zoemer overschreed Waleson de grens van vijftig punten: 51-34. Buysse zette eigenhandig met een nieuwe bom de rustscore op 56-34. Dit was de tiende driepunter van Oostende! Van der Vuurst had toen al acht assists uitgedeeld.

Oostende controleerde de tweede helft via 61-37 na 23 minuten tot 76-56 aan het halfuur. Okapi had dus in het derde matchdeel één puntje van de voorsprong geknabbeld. Waleson en Pintelon kregen ook vele speelminuten. Oostende haalde aan die dertigste minuut een shotpercentage van 54 %. Dat zijn dertien procenten hoger dan Okapi.

In het vierde kwart restte enkel de vraag hoeveel het finale verschil zou bedragen. Op 3’17” van de laatste zoemer kregen ook Kediambiko en Verstraete hun kans. Uiteindelijk won Oostende met 95-67. De Zeekapiteins hadden de Okapi’s netjes over de knie gelegd.

(PR)