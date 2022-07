Oostende krijgt in groep C Hapoel Holon, Galatasaray en Legia Warschau voor de kiezen

Oostende is donderdag tijdens de loting in het Zwitserse Mies ingedeeld in groep C, samen met Hapoel Holon, Galatasaray en Legia Warschau, voor de Champions League basketbal van volgend seizoen.

De kustploeg, eind mei voor de elfde keer op rij, en voor de 23ste keer in totaal, Belgisch kampioen, werd vanuit pot 2 geloot.

⭐️ 𝑹𝑬𝑮𝑼𝑳𝑨𝑹 𝑺𝑬𝑨𝑺𝑶𝑵 2022-23 ⭐️

🤔 Which group is the toughest?#BasketballCL — Basketball Champions League (@BasketballCL) July 7, 2022



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

In hun groep zullen ze het naast de Israëlische kampioen en halvefinalist van de Champions League vorig seizoen, Hapoel Holon, ook opnemen tegen de op twee na beste Turkse club, Galatasaray, en vicekampioen van Polen, Legia Warschau.

De reguliere competitie van de Champions League gaat van start op 4 oktober. De acht groepswinnaars plaatsen zich meteen voor de tweede ronde. Alle tweedes en derdes spelen in barragematchen om de overblijvende plaatsen in de tweede ronde.

Final Four

In die tweede ronde zullen de 16 overblijvende clubs in vier groepen van vier opgedeeld worden. De eerste twee van die groepen plaatsen zich voor de kwartfinales. De winnaars daarvan plaatsen zich voor de Final Four en zullen uitmaken wie de opvolger wordt van titelverdediger Tenerife.