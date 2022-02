Oostende kraakt pas in laatste kwart op verplaatsing bij Cluj

In Roemenië leed Filou Oostende een tweede nederlaag op rij op verplaatsing. Cluj Napoca nam in het vierde kwart definitief afstand van de verdienstelijke Zeekapiteins. De 86-75-eindstand is een te zwaar verdict.

Beide teams verzorgden het spektakel in het openingskwart. Drie dunks van Brimah en twee blocks van Brimah in de vijf eerste minuten en vier bommen van Brown kleurden het intense matchdeel. Met een 0-5-run leidde Oostende aan 10-14. Bij een 26-24-score na tien minuten had Cluj-Napoca aan 56,3 procent afgewerkt, Oostende aan 55,6 procent.

In het tweede kwart nam Oostende het transitiespel van de Roemenen weg. Maar de West-Vlamingen scoorden in vijf minuten ook slechts één korf. Zo kroop de score van 26-24 naar 32-26. De shotpercentages zakten maar de spanning bleef. Met zijn twaalfde punt legde Brimah (6 op 8 tweepunters, 0 op 1 vrijworp in de eerste helft) de 37-37-rustscore vast. Brimah had in die eerste helft vijf rebounds uitgedeeld, Booth verdeelde vier assists.

Bombarderende Gillet

Nadat Djordjevic de score in het derde bedrijf opende, kostte een vrijwillige fout van Booth vijf punten, alle van Richard (twee vrijworpen en een bom). Randolph en de bombarderende Gillet brachten Oostende aan 44-44 op gelijke hoogte. Ook met een bom bracht Booth zijn team 48-49 voorop.

Dunks van Stewart deden de score naar 55-49 kantelen. Randolph kon die achterstand halveren richting het halfuur: 59-56. Zowel Booth als Randolph tekenden in het derde kwart zeven punten aan.

Vrees ongegrond

Stewart en Brown dwongen Gjergja nog in de eerste minuut van het vierde kwart in te grijpen want de score was geklommen naar 64-56. Brown driepunterde zelfs naar 67-56. Conger en Brimah milderden naar 67-60, Richard duwde naar 69-60 en Conger plofte 69-62 in de mand. Nog 4’25” op de klok. Maar na een nieuwe bom van Stewart, ditmaal met nog 2’25” op de klok, wenkte de zege voor de Roemenen: 77-66. Gjergja vroeg nog een time-out aan.

Stewart dunkte met een uitroepteken ook 79-66 op het bord. Na de vijfde fout van Stipanovic en een bom van Djordjevic vroeg de Cluj-coach toch nog een time-out aan: 81-73 en nog 1’06” voor de boeg. Zijn vrees was ongegrond. In die slotminuut vergrootte de thuisploeg het verschil nog tot elf eenheden, 86-75. Cluj-Napoca had in de vijf slotminuten negentien punten gescoord. Nog een duidelijk cijfer: de refs stuurden de Oostendenaars slechts viermaal naar de vrijworplijn. (PR)