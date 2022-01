Oostende blijft ongeslagen en maakt er in Leuven een 14 op 14-reeks van

Leuven Bears is ongetwijfeld samen met Kangoeroes Mechelen de revelatie van het seizoen. Bovendien waren de leerlingen van coach Eddy Casteels thuis nog ongeslagen. Maar Filou Oostende trok een streep door die reeks.

Filou Oostende miste de coronazieken Gillet, van der Vuurst en Waleson. Leuven Bears was wel compleet. Randolph (tweepunter) en Booth (vierpunter) kleurden met 0-6 de betere start voor de kampioen (4-11) maar Leuven sloop dichter en kwam via Young 14-13 voorop.

Met 6 punten van Jantunen, 5 van Buysse en 5 van Randolph rondde Oostende het openingskwart met een 21-26-score af. Maximaal leidde Oostende met acht punten bij 18-26. Een Leuvense 13-0-run bracht de thuisploeg 31-26 voorop. Pas na 4’45” in het tweede kwart scoorde Randolph de eerste BCO-punten: 31-28. Randolph bracht Oostende aan 33-33 op gelijke hoogte maar Leuven Bears trok toch met een kleine voorsprong bij de rust (42-39) naar de kleedkamer.

Leuven slaagde er vijf minuten in het derde bedrijf niet in om te scoren. Zo boog Oostende de score in 42-47 om. De Zeekapiteins bouwden een 46-55-voorsprong op maar de thuisploeg gaf niet op. Het werd 53-57, ogenblik waarop drie Bears – Heath, Cebasek en Young – elk 14 punten aangetekend hadden. Aan het halfuur hielden beide ploegen mekaar in evenwicht: 59-59.

Young bracht Leuven Bears 61-59 voorop maar via 61-63 en 65-66 sprintte Oostende driepunterend (Randolph 2, Booth 1) naar 65-72. Brimah (2) en Buysse (4) verbreedden het verschil naar elf punten bij 67-78. Booth driepunterde naar 67-81 en toen moesten zelfs de harde tegenstanders de witte vlag hijsen. Met zijn vijfde bom, goed voor zijn dertigste punt, scoorde Randolph 72-84-cijfers. Bij Leuven Bears moesten drie spelers met vijf fouten voortijdig naar de bank. Oostende boekte met 77-90 zijn veertiende opeenvolgende competitiezege. Randolph legde met zijn zesde bom, goed voor zijn 34ste punt, deze eindstand vast.

(PR)