Oostende bevestigt status van basketbalhoofdstad van België: ode aan Professor Doctor en zijn Magic 12

In zijn vijftigste opeenvolgende seizoen in de hoogste afdeling behaalde Filou Oostende een twaalfde landstitel op rij. Met deze Magic12 hebben coach Dario Gjergja en spelverdeler Dusan Djordjevic – zeg maar een hand in de helft van de 24 kampioenschappen die op het palmares van de Oostendenaars prijken.

Na vier jaar zonder een plaats in de finales van de playoffs benoemde BC Oostende op 1 december 2011 Dario Gjergja tot trainer-coach van het toenmalige Telenet Oostende. Op zijn eerste werkdag stelde de Kroaat dat het tijd was om Charleroi te onttronen. In zijn eerste seizoen slaagde hij daar ook meteen in door de Karolingers in een rechtstreeks duel van vijf finales te verslaan. Met een verlenging en een verschil van één puntje at the buzzer. Zo nipt zou het nooit meer worden.

De helden van die vrijdagavond in juni 2012 waren onder meer Brent Wright, Veselin Petrovic, Dragisa Drobnjak, Matt Lojeski, Kennedy Winston, Quentin Serron én Dusan Djordjevic.

Fast forward naar tien jaar later. Tranen in de COREtec Dôme, de avond voor Pinksteren 2023. Vanop acht meter had Dusan Djordjevic, bijgenaamd Professor Doctor, een driepunter kristalhelder door de korf geknald. Zijn laatste aanval, zijn laatste punten, zijn laatste landstitel. Het gejuich bracht de atmosfeerbarometer in de uitverkochte baskettempel tot het zenit. Het titelfeest was ook het afscheidsgala voor de kapitein van de kustploeg.

Het titelfeest was ook het afscheidsgala voor de kapitein van de kustploeg

Ook tranen bij de Antwerpsupporters. Zij grepen immers voor het 23ste jaar op een rij naast de landstitel. Voor de tweede maal (2019 en 2023) kon Antwerp Giants zijn polepositie niet verzilveren. Antwerp kampioen? Geleden van 2000. In deze eeuw vierde Oostende daarentegen zestien landstitels (2001, 2002, 2006, 2007 en de jongste twaalf op een rij). Twijfelt iemand nog aan het label ‘baskethoofdstad van België’?

Perfecte timing

Velen twijfelden dit seizoen nochtans aan de vaak ongenaakbare Zeekapiteins. De verjongde kustploeg gleed begin april zelfs even naar de derde plaats in de stand. Dit seizoen was het helemaal geen evidentie om dit team, met ook drie Amerikaanse rookies (Tyree, Thurman en Bafcello) in de rangen, tot een kampioenenformatie te smeden. Bovendien viel kapitein Djordjevic al begin oktober uit met een vervelende blessure aan de voetzoolpees. Ook Thurman, Buysse en Buysschaert waren een tijdje out. Bratanovic speelde wegens een knieontsteking slechts 18 van de 37 wedstrijden. Wel waren Barcello en Jovanovic prima aanwinsten in de loop van het seizoen. Opnieuw een bewijs van de goede rekrutering van Oostende.

© BELGA

Dario Gjergja zweette, zwaaide en zwoegde, maar half mei vielen de puzzelstukken helemaal in mekaar. Perfecte timing. In gecumuleerde winstcijfers wonnen de Gjergja-discipelen de finales 2, 3 en 4 met 74 punten verschil tegen Antwerp Giants. Magic12. Een dozijn met een gouden randje.

Beste speler

En wie was de allerbeste Oostendenaar? Puur op statistieken bekeken haalt Jovanovic de beste evaluatie met 12,1 punten, 6,6 rebounds en 0,9 assists. Hij speelde wel pas sinds begin maart mee. Na hem komt Bratanovic, die slechts de helft van de BNXT-wedstrijden speelde, met 10,3 punten, 5,7 punten en 0,8 assists. Van de Zeekapiteins die het hele seizoen het Filou-shirt droegen, boekte Bleijenbergh de beste stats: 10,2 punten, 5,1 rebounds en 3,1 assists.

Dario Gjergja zweette, zwaaide en zwoegde, maar half mei vielen de puzzelstukken helemaal in mekaar

Als je kijkt naar het werk en de energie die je niet in stats kan zien, is Gillet (10,4 punten, 4,1 rebounds en 1,2 assists) de absolute topper. Gillet is ook verkozen tot Speler van het Jaar in de BNXT League. De snelle jongeren Tyree en Van der Vuurst schitterden, Troisfontaines was de ideale zesde man, Barcello benutte vrijworpen aan 94,6 procent, Buysschaert, Buysse en Thurman charmeerden in de finales, Pintelon groeide,… Gjergja kon steeds rekenen op zijn assistenten Declercq-Bouzin. Djordjevic gaf extra advies. Kortom, deze titel is het resultaat van een knap collectief.

Coach van het jaar

Oostende volgt zichzelf op. Steeds maar opnieuw sinds 2012. Er blijft ook een andere traditie in het Belgische basket staande. Eentje over het referendum ‘coach van het jaar’. Viermaal op rij verliest de ‘coach van het jaar’ de playofffinale tegen Dario Gjergja: Roel Moors (Antwerp Giants, 2019), Vedran Bosnic (Bergen, 2021), Kristof Michiels (Kangoeroes Mechelen, 2022) en Ivica Skelin (Antwerp Giants, 2023).

Wind in de zeilen

Ach, er telt slechts één trofee, die van landskampioen. Die trofee verdien je op het terrein. Dario Gjergja deed dat al in 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023. Ja, magic12. Dario Gjergja is de allerbeste trainer-coach van baskettend België. Daarvan is heel de familie basket@sea overtuigd. Ook alle basketkenners zijn het hiermee eens. Dat er dit seizoen 50 procent meer toeschouwers de thuismatchen bijwoonden in vergelijking met de vorige competitie (van 2.000 naar 3.000 als gemiddelde), bewijst ook dat Filou hot is. Filou heeft de wind in de zeilen, want ook de beleving op en naast het terrein kan boeien. Filou moet dit seizoen dan ook vooral koesteren en inkaderen.