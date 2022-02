Oostende behaalt het maximum in de nationale competitie

In een goede sfeer won Oostende vlot (100-90) van Charleroi. De technische fouten voor coach Dario Gjergja en Tim Lambrecht en de uitsluiting voor Pierre-Antoine Gillet waren te harde beslissingen van de refs.

De inzet van deze King Classic was duidelijk. Charleroi moest winnen om een ticket in de Elite Gold te bekomen. Oostende wou ook de zege om zijn maximum vast te houden. De komst van Spirou Charleroi betekent het weerzien met coach Sam Rotsaert en enkele gewezen BCO-spelers. Wel Kesteloot maar geen Lambrecht in de basis-vijf van Charleroi. Bij Oostende zagen we de vaste waarden Randolph, Booth, Djordjevic, Gillet en Brimah aan de opworp.

Met twee vrijworpen opende Brimah de score. Booth driepunterde naar 5-0. Bij 11-7 maakte Jantunen, die een paar dagen out was door een kuitverrekking, zijn heroptreden in plaats van Gillet. Met zijn zesde punt overschreed van der Vuurst in de negende minuut de tienpuntengrens, 24-13.

Vroeg in het tweede kwart naderden de Spirous van 27-15 naar 29-26. Lisboa miste de gelijkmakende bom, Conger en Bratanovic namen opnieuw afstand. Op assist van Djordjevic dunkte Gillet 37-30-cijfers maar tegelijk incasseerde coach Gjergja een technische fout. Behalve de refs begreep niemand deze beslissing. De match was 16’01” jong. Oostende trok zich van de scheidsrechters weinig aan en zette via Booth 53-37-cijfers op het bord. Nadat de refs een loopfout van Makwa als een fout ban Buysschaert beoordeelden, legde Makwa de 53-38-ruststand vast.

Oostende controleert

Charleroi hoopte na de rust toch nog het tij te keren. De Karolingers vonden echter geen oplossing tegen de Oostendse storm. Djordjevic layupte de twintiger na 25’: 67-47. De namiddag zou normaal rustig verder verlopen maar daarover dachten de refs anders. Wanneer Gillet naast een balgreep, kreeg hij snel een derde fout. Blijkbaar moet Gillet daarbij iets gemompeld hebben want meteen volgde een technische fout. In combinatie met een eerder gefloten onsportieve fout moest Gillet het terrein en de arena verlaten. Dat deed hij onder groot applaus van het publiek. De score wees 79-60 aan.

In het vierde wedstrijdluikje naderde Charleroi tot 85-73 na 32’40”, tijd voor een Oostendse time-out-aanvraag. Iets later hoorde Lisboa zijn vijfde fout. Schoepen bombardeerde nog naar 87-76 maar Oostende liet zich deze achttiende overwinning niet meer ontfutselen. Op een alley-oop-pass van Booth plofte Brimah aan 100-87 het honderdste punt van Filou in de korf. Lambrechts ultieme bom leverde de 100-90-eindstand.

P.R.

FILOU OOSTENDE: (34 op 62 waarvan 3 op 14 driepunters, 29 op 35 vrijworpen, 27 fouten) RANDOLPH 5-10, BOOTH 12-5, DJORDJEVIC 0-6, GILLET 5-0, BRIMAH 8-15, Conger 2-0, van der Vuurst 11-2, Buysschaert 2-0, Bratanovic 6-2, Jantunen 2-7, Troisfontaines 0-0.

SPIROU CHARLEROI: (34 op 70 waarvan 5 op 20 driepunters, 17 op 28 vrijworpn, 30 fouten) LIBERT 1-3, SCHOEPEN 0- KESTELOOT 6- LISBOA 6-0, KOK 4-8, Lambrecht 0-14, Botuli 0-0, Milan Samadzic 0-5, Makwa 10-5, Vukan Samardzic 0-0, Kuta 11-6.

KWARTS: 27-15, 26-23, 26-26, 21-26.