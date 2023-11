“Onze coach kan ons heel goed motiveren”: Eerste seizoenszege smaakt naar meer

In eerste landelijke van het damesbasket heeft House Of Talents Kortrijk Spurs Two vorig weekend haar eerste zege van het seizoen geboekt. Dit weekend is er het burenduel tegen ION Basket Waregem.

Op de zevende speeldag pakte Kortrijk zijn eerste driepunter, tegen Basket Houthalen met 70-59. “We waren met heel veel motivatie en grinta begonnen, met een solide, harde verdediging”, glundert Amélie Gheysen. “Het was ook de eerste keer dat we met een volledige ploeg op het wedstrijdblad stonden. Dit was een collectieve prestatie.”

“En met Lisa Grymonprez hebben we er een sterke schakel bij. Ze speelde bij de C-ploeg, maar kreeg al vlug de kriebels om hoger te spelen. Ook Camille Arfaux, die overkwam van Brunehaut, is erbij. We hebben ook al tegen de zwaarste tegenstanders gespeeld, met Gentson en Kangoeroes Mechelen. Tegen Antwerp Giants zat er meer in, maar waren we niet compleet. We hopen dat de pech nu achterwege blijft.”

Dit weekend staat een bezoekje aan ION Basket Waregem op de kalender. “Die burenduels hebben altijd dat tikkeltje meer pigment”, gaat de 21-jarige studente bio-ingenieur verder. “Het zijn telkens spannende wedstrijden, tussen twee jonge ploegen die al jaren tegen elkaar spelen en elkaar dus door en door kennen. Ze wonnen van Donza, dus gaan we ze zeker niet onderschatten.”

Kansen bij eerste ploeg

Amélie maakt ook deel uit van de eerste ploeg. “Door het uitvallen van Lisa Foucart en Cylia Ducoulombier zijn we met drie speelsters die bij de eerste ploeg aansluiten: Ditte Vanmarcke, Laurine De Groof en ikzelf. Het is de bedoeling om de vaste speelsters rust te gunnen en speelminuten te maken. We zijn uiteraard heel blij met deze kans. Ik combineer basketbal met mijn studies in Leuven. Die krijgen altijd prioriteit, maar tot nu toe lukt de combinatie met twee wedstrijden in het weekend perfect.” (ELD)

Zondag 19 november om 17.30 uur in Sporthal De Treffer: ION basket Waregem Two – House Of Talents Kortrijk Spurs Two.