Ontknoping bij play-downs, degradatiegevaar Two-ploegen: “De kloof met de One-ploeg wordt dan gewoon te groot”

In de play-downs in eerste provinciale speelt elke ploeg slechts een handvol wedstrijden en de heenronde zit er al op. Het worden cruciale weken, temeer dat de vrees bestaat dat drie ploegen naar tweede provinciale zullen zakken. Zowel Sijsele Two als Oostkamp Two bevinden zich in woelig water en zetten alle zeilen bij om zich in de hoogste provinciale reeks te handhaven.

Bij Oostkamp kwam men de voorbije dagen met de meest ingrijpende verandering: coach Niki De Boysere gooit voortijdig de handdoek en Gerrit Major neemt de ploeg tot het einde van het seizoen onder zijn hoede. “Heel veel respect voor het werk dat Niki achterlaat, maar hij vond zelf dat hij beter voortijdig afscheid nam, om alle kansen gaaf te houden en voor het behoud te gaan. Voorlopig zijn we op goeie weg, maar dat heeft ook te maken met de bereidheid van Jarne Vandenabeele en Rune Dewitte, One-spelers, om onze Two te versterken.”

Depannages

Bij Sijsele gebruikten ze een vergelijkbare opportuniteit ook al een paar keer, maar of dat de komende weken nog mogelijk is, blijft twijfelachtig. Tibo T’Joncke rekent op zijn mannen om snel de nodige puntjes te sprokkelen met de One-ploeg, die ook nog met degradatiezorgen worstelt. “Bovendien kenden we veel pech, tal van blessures en was de kalendermaker ons niet erg gunstig gezind door One- en Two-wedstrijden op hetzelfde moment te zetten”, aldus William Van Herzele. “Zo moest ik vorig weekend zelf meereizen met de One-ploeg, terwijl de Two in acute spelersnood zat.”

Gapende kloof

Van Herzele legt meteen ook de vinger op de wonde die dreigt te ontstaan: “Als de Two-ploeg degradeert, wordt de kloof met de One-ploeg te groot. De kans dat een One-speler dan nog gaat depanneren, wordt alsmaar kleiner en omgekeerd wordt de opstap voor een jongere te groot. Net nu groeit er in Sijsele een mooi project voor die Two-ploeg, met enkele nieuwe spelers en een aankomende groep getalenteerde jonge gasten. Het zou zonde zijn als dat driejarenplan in tweede provinciale moet starten.”

Jeugdig vertrouwen

Gerrit Major bevestigt dat dat voor de Oostkampse jongeren heel nadelig zou zijn. “Naast een wedstrijd met hun jeugdploeg, moeten ze de kans krijgen om een tweede wedstrijd op een zo hoog mogelijk niveau te spelen.” Eén van hen is Ward Steyaert, amper 19, maar stilaan een vaste waarde in de Two-kern: “Maar we gaan niet degraderen”, klinkt het vastberaden. “Oostkamp heeft er zó lang voor gewerkt om een ploeg in eerste provinciale te hebben dat we dat nu niet te grabbel gooien. Bovendien komt er een getalenteerde jongerengroep aan en is het de uiteindelijke ambitie om een ploeg op landelijk niveau te hebben. Het zou jammer zijn om nu nog een stap terug te moeten zetten.”

Nico De Baene. (foto MD)

Derbyhoop

Er lijkt nog een andere, bijzondere parallellie op komst: als de Two-ploegen van zowel Sijsele als Oostkamp degraderen, vervoegen ze wellicht Avanti Brugge Two, dat een open baan heeft naar de titel in derde provinciale. Elke club zou dan ook een One-ploeg in TDM2 hebben. “Als die samen in dezelfde reeks worden ingedeeld, is dat inderdaad een garantie op enkele interessante derby’s”, weet Sijseels ploegmanager Nico De Baene, “maar voor hetzelfde geld worden de ploegen over de twee reeksen verdeeld en krijgen we een verre verplaatsing naar een Waalse tegenstander als misplaatst cadeau.”

Vrijdag 24 maart om 21 uur: Wytewa Roeselare One – Sijsele Two.

Zaterdag 25 maart om 18 uur: Oostkamp Two – SKT Ieper Three.