Onhoudbare Emma Meesseman leidt Chicago voorbij Connecticut

Er stond vrijdagavond geen maat op Emma Meesseman in de WNBA-topper tussen haar team Chicago Sky en Connecticut Sun. De Belgian Cat maakte 26 punten en had daarmee het grootste aandeel in de 79-83 overwinning van de bezoekers.

Meesseman viel vooral in de eerste helft niet af te stoppen. Daarin maakte ze 20 punten. Met ook nog vijf rebounds en vier assists was de West-Vlaamse van goudwaarde voor Chicago, dat in de Mohegan Sun Arena in Uncasville voor ruim 4.800 basketfans zijn achtste zege in twaalf wedstrijden behaalde.

Daarmee staat de regerende kampioen derde, achter leider Las Vegas Aces (10-2) en Connecticut (10-4). Zondag zijn Meesseman en co te gast bij New York Liberty.