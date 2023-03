Ongeveer 1.500 Filou-supporters naar bekerfinale in Vorst Nationaal

Oostende, twintigvoudig bekerwinnaar, geniet zondagnamiddag in Vorst Nationaal de steun van ongeveer duizend vijfhonderd supporters. Dit is een recordaantal in de clubgeschiedenis. En er zijn nog tickets te koop.

BC Oostende is een vaste gast in de finale om de beker van België. Straks zijn de Oostendenaars voor de tiende keer op elf edities finalist. De twee vorige edities was er geen echte sfeer. In 2021 zegevierde Filou in een leeg Paleis 12 (pandemie!) te Brussel tegen Kangoeroes Mechelen. Vorig seizoen verloor Oostende de finale tegen Limburg United na een matige prestatie en betwiste beslissingen. Nu verlangt heel Oostende naar een nieuwe bekertriomf.

Beleving

“Bijna vijftienhonderd supporters van Filou Oostende hebben al een kaartje voor de bekerfinale gekocht. In onze clubgeschiedenis is dat een record voor een bekertrip. Vorig jaar waren we met 830 in de hoofdstad, nu naderen we het aantal van 1500 en er komen er elk uur bij. We verklaren dit aantal door de ruime inzet op beleving. Deze competitie hebben we bij de thuismatchen 25 tot 30 procent meer supporters dan vorig seizoen. Zo neemt ook de sfeer toe. Dat hoge aantal voor de bekerfinale is een exponent van het succes van dit seizoen”, benadrukt Jurgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende.

Nieuwe clubsjaal

“Wie ons legioen nog wil vervoegen en een pakket met onder meer busverplaatsing en uniek T-shirt wil kopen, is donderdag en vrijdag van 9 tot 17 uur in het secretariaat van de COREtec Dôme welkom en uitzonderlijk ook zaterdag tussen 10 en 12 uur. Er zijn nog kaartjes voor supporters aan de opstapplaatsen in Oostende en de carpooling Loppem. Voor Kortrijk zijn de bussen al volzet”, vertelt Jurgen Vanpraet die nog een nieuwigheid aankondigt. “We hebben ook een nieuwe gele sjaal ontworpen die we vanaf zondag in de fanshop onder de BCO-tribune in Vorst Nationaal verkopen. Op de ene zijde lees je ‘We are Filou Oostende’, op de andere zijde ‘We are BCO’.”

Steun van toppers

Op Instagram werkt Filou Oostende eveneens aan een campagne richting bekerfinale. Een recente instagram-story bevat wensen en steunbetuigingen van diverse West-Vlaamse toppers uit verschillende sporttakken zoals wielrenner Yves Lampaert, hockeyer Arthur De Sloover (Red Lions) Tessa Wullaert (Red Flames) en de voetballers Tessa Wullaert (Red Flames), Charles De Ketelaere (AC Milan) en Leander Dendoncker (Aston Villa). In een eerder filmpje drukken onder meer clublegendes Sam Van Rossom en Jon Heath evenals Luna De Vlam (wereldkampioene rope skipping) en actrice Aïko Vanparys (uit de reeks Chantal) hun steun voor bekerfinalist Filou Oostende uit. Zondagnamiddag vangt de bekerfinale Antwerp Giants-Filou Oostende om 15.30 uur in Vorst Nationaal aan.