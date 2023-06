“Ongelooflijk trotse” premier De Croo ontvangt Belgian Cats

De gouden Belgische basketbalvrouwen zijn dinsdagnamiddag in de ambtswoning van de eerste minister, de Lambermont, ontvangen door Alexander De Croo. De premier sprak zijn bewondering uit. Het was maar het begin van een feestelijke dag voor de Belgian Cats. Even na 19 uur volgde er een huldiging op de Brusselse Grote Markt.

Premier De Croo sprak, na samen met zijn oudste zoon high fives met de Cats te hebben uitgedeeld, de basketbalvrouwen toe. “Wat jullie gedaan hebben inspireert ons”, en de eerste minister verwees naar het citaat van Michael Jordan waarmee hij zijn Vivaldi-regering in 2020 op gang trok: ‘Talent wins games, but teamwork wins championship’.

“Dat is iets waar ik heel hard in geloof. We zijn niet zo groot als land, maar als we samenwerken en een hecht team vormen, kunnen we alles aan. Toen ik jullie bezig zag in die adembenemende finale tegen Spanje, besefte ik dat als het moeilijk gaat je boven jezelf moet uitstijgen, maar dat lukt pas als je een team rond je hebt. Dat hebben jullie getoond. Ik ben ongelooflijk trots dat jullie die grootmachten in het basketbal, achtereenvolgens Servië, Frankrijk en Spanje, hebben kunnen opzij schuiven.”

“De premier heeft het echt wel gevolgd”, zo leerde MVP van het EK, Emma Meesseman, uit haar gesprek met Alexander De Croo. “Het is enorm dat zoveel mensen gekeken hebben. Basketbal leeft, vrouwensport leeft. Het is fantastisch dat we zoveel mensen hebben kunnen trots maken.”

Kyara Linskens, de meest waardevolle speelster van de finale, was er niet bij. Zij is al op vakantie vertrokken, net als Laure Resimont. Zij missen dus de unieke huldiging.