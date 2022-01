On the buzzer: KBGO Finexa Basket@Sea

KBGO Finexa Basket@Sea One speelde voor de tweede week op rij geen competitiewedstrijd door coronabesmettingen bij de tegenpartij. Normaal moest het Basket Sijsele partij geven. Ook beide Two-ploegen speelden om die reden niet tegen elkaar.

KBGO Finexa Basket@Sea Three won met ruime cijfers (90-64) van Wielsbeke One. Aan de rust was de kloof al gemaakt (46-22). Tiemen Devinck was goed voor 21 punten. KBGO Finexa Basket@Sea Five won op verplaatsing tegen Izegem Four met 47-71.

Oostende nam een goede start met 11-20 en gaf de voorsprong nooit meer uit handen. Tristan Bessem was topscoorder met 21 punten. KBGO Finexa Basket@Sea Dames One won vlot met 74-59 van Oedelem One. Met een sterk derde quarter (31-12) kon Oostende het verschil maken. Eline Lattrez en Stefanie Reynaert waren goed voor 24 en 22 punten.

BBC Oudenburg

BBC Oudenburg speelde dit weekend niet tegen ZwevegemDeerlijk Three. Voorzitter Johan Calmeyn liet weten dat zijn club onderzoekt of een samenwerking met KBGO Finexa Basket@Sea mogelijk is.

KB Oostende Bredene

KBOB Basket@Sea Heren One won ruim (91-61) van Rozenbeka Oostrozebeke One. Na het eerste quarter was er al een kloof van 15 punten (29-14). Yorne Verleye was topscoorder met 24 punten. KBOB Basket@Sea Dames Z verloren zwaar van Kortrijk Spurs Five met 28-74. Aan de rust was de kloof al geslagen met 10-37. Gwen Bernaert werd topscoorster met 11 punten.

Mibac Middelkerke

Mibac Middelkerke Heren One speelde niet tegen KortrijK Spurs Three. Mibac Middelkerke Heren Two won van Kortrijk Spurs Five met 61-54. Door een goede eerste helft (34-20) kon Middelkerke de wedstrijd binnenhalen. Wouter Vermeulen en Hendrik Dejonghe waren elk goed voor 11 punten. Mibac Middelkerke Dames One verloren van Kortrijk Spurs Three met 59-55. Aan de rust stond Middelkerke 7 punten achter (32-25). Sasha Fransen en Sarah Molkens waren goed voor elk 14 punten.

(BV)