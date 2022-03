Olivier Vandenberghe neemt met onmiddellijke ingang over van Benny Mertens bij Kortrijk Spurs

Het bestuur van House Of Talent Spurs Kortrijk besliste na de verloren wedstrijd tegen ION Basket Waregem dat de samenwerking met Benny Mertens met onmiddellijke ingang wordt stopgezet. Assistent-coach Olivier Vandenberghe neemt zijn taak over.

“De beslissing van het bestuur is niet per se te wijten aan de zware nederlaag tegen de buren uit Waregem, maar zou over allerlei andere strubbelingen gaan”, vertelt de beloftevolle coach Olivier Vandenberghe.

Eerste trainingen

“Het is met een dubbel gevoel dat ik nu Benny’s taak overneem. We werkten vier jaar samen en ik had een heel goede band met hem. Voor mij persoonlijk is dit een mooie kans. Het bestuur gelooft in mij, en ik merk dat de speelsters er vertrouwen in hebben.”

“Ik heb de eerste trainingen al achter de rug en we hebben ons geamuseerd. Het belangrijkste is nu dat we focussen op onszelf. We moeten als groep goed samen blijven hangen en op een mooie manier de resterende drie wedstrijden uit de reguliere competitie afwerken. Daarna volgen uiteraard nog de play-offs.”

“We gaan in ieder geval heel goed voorbereid afzakken naar Charleroi zondag. Dit zal weliswaar zonder Silke Storme zijn en zonder Eva Devliegher die een zware knieblessure opliep tijdens de wedstrijd tegen Waregem.”

“We willen nu vooral genieten van de resterende wedstrijden. Op zich kan de vijfde plaats nog met nog een rechtstreeks duel tegen Phantoms Boom, maar we rekenen of hopen daar niet meer op.”

“Wat mijn toekomst brengt? Ik hoop in ieder geval bij de club te blijven”, gaat de 26-jarige Kortrijkzaan verder. We zijn de puzzel nog aan het leggen, en dat zit in de laatste fase. Uiteraard hoop ik om assistent te worden van Philip Mestdagh, toch wel een icoon in het Belgische damesbasketbal.” (ELD)