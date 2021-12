Olivier Debaere (KBGO Two) hoopt dat de competitie snel weer van start kan gaan: “Competitie met twee snelheden vermijden”

KBGO Finexa Basket@Sea Two staat op een tweede plaats in eerste provinciale. Coach Olivier Debaere was graag nog blijven spelen, maar Basketbal Vlaanderen besloot de competitie even on hold te zetten.

De laatste weken waren geen lachertje. Heel wat clubs kregen af te rekenen met besmettingen en quarantaines. Ook bij KBGO Two kwam het zover. “Wij zijn met de ploeg zelf in quarantaine gegaan na besmettingen bij een tegenstander, om dan twee weken later na een thuismatch zelf een drietal besmettingen te ontdekken, zelfs na negatieve zelftests”, geeft coach Olivier Debaere mee. “Bovendien trainen de U21 en Finexa Two veel samen, waardoor de contacten zeer snel oplopen. Op dit moment is iedereen negatief getest en hopen we gespaard te blijven van verdere besmettingen.”

Beter even afwachten

Debaere kan begrip opbrengen voor de beslissing van de basketbalbond om in 2021 geen competitie meer te spelen. Een correcte beslissing, zo oordeelt de trainer. “Hoewel ik een grote voorstander was om zo lang mogelijk te blijven spelen. Maar het gevaar is dat je in een competitie met twee snelheden terechtkomt. Als je dan toevallig twee keer een tegenstander treft die uitstel moet vragen of je moet met je ploeg in quarantaine, dan speel je zelf twee weken geen wedstrijd. En de derde week moet je dan misschien naar een rechtstreekse tegenstander die wel alle wedstrijden kon spelen. Dan liever een regeling waarbij alle ploegen even afwachten en dan samen opnieuw kunnen starten.”

Trainen wordt er voorlopig wel nog gedaan. “Omdat we in onze bubbel blijven, kunnen de trainingen momenteel doorgaan. Dit is ook wel nodig denk ik, als we inderdaad begin januari opnieuw zouden starten.

Examens in januari

De basketbalbond is op dit moment van plan om in het weekend van 7 januari opnieuw van start te gaan. “Ik hoop dat de cijfers genoeg dalen, zodat we de vooropgestelde data kunnen volgen. Helemaal ideaal is dit ook niet, want de studenten beginnen midden januari normaal gezien aan hun examens. Maar we proberen ook daar flexibel mee om te springen”, klinkt het tot besluit.