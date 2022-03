Oekraïense tegenstander van Filou Oostende stapt uit Champions League

De oorlog die de Russen in Oekraïne voeren, heeft ook gevolgen voor Filou Oostende. Hun wedstrijd van woensdag tegen Prometey is geschrapt.

Volodymyr Dubinskyi, voorzitter van Prometey, deelde zaterdagnamiddag mee dat Prometey zich terugtrekt uit de Basketball Champions League. “Al het geld dient nu voor het leger om het vaderland te redden.”

Spelers en staff van Prometey waren voor de Russische invasie al tijdig uit Oekraïne vertrokken. Al enkele weken verbleven en trainden ze in de buurt van het Tsjechische Praag. Een paar dagen geleden speelden ze er nog een Champions League-match tegen het Roemeense Cluj.

De Oekraïense landskampioen was één van de verrassingen in de Champions League. Ze hadden al Hapoel Jeruzalem uitgeschakeld. In de Round of Sixteen zegevierden ze tegen Malaga en ze wonnen vorige maand met 87-91 in Oostende. Normaal zou Prometey woensdag tegen Oostende spelen in Praag. Dit gaat dus niet door. Welke impact deze terugtrekking op de rangschikking heeft, moet de organisatie nog bepalen.

(PR)