Oedelem Two houdt bekertraditie in ere: “Geen probleem om met druk om te gaan”

De Oedelemse One kent tot nu toe een moeilijk seizoen in tweede provinciale, de Three doet het in vierde provinciale meer dan behoorlijk, maar tussen beide leidt de Two-ploeg in derde provinciale de dans. Zeven competitiewedstrijden zonder nederlaag, een doelsaldo van 618-360 en klaar voor een nieuwe bekerstunt?

Alexander Marechal moet er niet lang over nadenken: “We zijn zeker klaar voor de volgende ronde, maar keken ook al even verder. In de 1/8ste finale wacht meer dan waarschijnlijk de ongeslagen leider in eerste provinciale (KBGO Finexa Basket@Sea, red.) en dat wordt andere koek. Anderzijds hebben we de traditie aan onze kant. Jaren geleden drongen we met ongeveer dezelfde spelerskern door tot de finale. We weten dus wat het inhoudt en ervaren geen probleem om met die druk om te gaan.”

Vriendengroep

Marechal was op de vorige speeldag in de competitie, in en tegen Middelkerke Two, de absolute topschutter met 39 punten. “Een goed gevoel, dat wel, maar het was opnieuw vooral een teamprestatie. We hebben samen deze ploeg opgericht om plezier te hebben en streven ernaar om iedereen evenveel te laten spelen. We trainen maar één keer per week, maar zijn telkens met 10. De sfeer in de ploeg is zeer goed. Tel daar ook nog coach Joost De Meyer bij en je hebt een autoritaire competitieleider.”

Titelkandidaat

De titelambities worden daarbij niet onder stoelen of banken gestoken. “In de tweede ronde wachten enkele spannende wedstrijden, maar ik acht ons sterk genoeg om naar tweede provinciale door te stoten. Of dat meteen lukt, hangt af van de resultaten van de One-ploeg. Die hebben ook ambitie, maar kenden veel tegenslag. In elk geval, zelfs als we niet kunnen promoveren: we willen die titel.” (MD)

Zondag 4 december om 16 uur: Avelgem Three (+5) – Oedelem Two.