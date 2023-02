Oedelem Two begint ongeslagen aan titelrace

Ze trainen slechts één keer per week, spelen zonder de minste druk, maar bleven in de eerste ronde ongeslagen. Meer nog: Oedelem Two stak er tot nu toe met kop en schouders bovenuit. In de play-ups wachten echter nieuwe tegenstanders en een nieuwe opdracht.

“Het zal zeker niet meer zo gemakkelijk gaan”, weet captain Wout Strybol, “want we treffen stevige ploegen in die promotiepoule. Zaterdag spelen we tegen de buren van ACJ, waar we vorig jaar nog tegen verloren. Het wordt meteen een linke partij, we mogen de opdracht allerminst onderschatten. Wellicht zal Avanti Brugge Two de sterkste ploeg zijn en moeten wij ons tot de best of the rest kunnen kronen.”

Promotie

Strybol houdt daarmee natuurlijk de druk af. “Vergis je niet, ik zou zo graag nog één keer kampioen spelen. Eigenlijk vind ik de promotie niet eens zo belangrijk en als tweede promoveren interesseert me zelfs niet.”

“Lukt het dit jaar niet om de titel te pakken, dan proberen we het volgend jaar opnieuw. Maar die promotie hangt ook af van hetgeen de One-ploeg doet. Kunnen zij het behoud in tweede provinciale afdwingen, dan is er zelfs geen plaats voor een tweede Oedelems team.”

Automatismen

Alles lijkt zo stilaan in de plooi te vallen voor Oedelem Two. “Ik heb de indruk dat de competities en de waardeverhoudingen na de coronajaren hersteld moesten worden. Wij spelen nu al even met dezelfde ploeg, kennen de plays en de automatismen en vinden steeds meer motivatie.”

“Eigenlijk is dit jaar echt wat we willen: een bende maten die samen hun carrière willen afsluiten, een coach (Joost De Meyer, red.) die dat subliem doet, en veel plezier in hetgeen we op het terrein kunnen doen.”