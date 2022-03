Oedelem speelt laatste kaart uit in titeldebat: “Heenwedstrijd heeft ons net wél de moed gegeven”

Voor vriend en vijand is de kampioen in derde provinciale B al bekend: het wordt KB Gistel/Oostende Four. Alleen in Oedelem zijn ze daar nog niet helemaal van overtuigd. Het rechtstreekse duel van zondagmiddag kan ook hen overtuigen. Of de titelstrijd toch weer nieuw leven inblazen.

Slechts één ploeg bood in de voorbije 16 competitiematchen echt weerwerk aan de ongeslagen leider. Juist: ‘Oelem’. In een pittige heenwedstrijd rolde het dubbeltje echter naar de verkeerde kant: de Bevers verloren met 65-67 en zijn er tot op vandaag van overtuigd dat ze die partij hadden kunnen winnen. In dat geval hadden het klassement en de wedstrijd van zondag er heel anders uit gezien.

“Nu lijkt het alsof we bij voorbaat de handdoek werpen, wat helemaal niet juist is,” aldus Diego D’hooge. “Die heenwedstrijd heeft ons juist de moed gegeven dat zij wel degelijk te pakken zijn. Dat waterkansje willen we met beide handen grijpen, al beseffen we dat we het dit keer zonder ons beruchte thuisvoordeel moeten doen.”

Niet op een dienblad

D’Hooge, die samen met Maxim Vandevyvere ook nog de Three-ploeg coacht, beseft natuurlijk ook dat Oedelem zijn lot niet meer in eigen handen heeft: “Als zij geen steken meer laten vallen, zijn ze kampioen. Wij zijn dan aangewezen op een achterpoortje of een bijkomende stijger om toch te promoveren. De ‘goesting’ om in tweede provinciale te spelen is bijzonder groot.”

Aan motivatie zal het dus niet ontbreken: “Wij zitten in een redelijk goeie flow en bewezen de voorbije weken dat we ook puur op wilskracht een wedstrijd naar onze hand kunnen zetten. Zondag gaan wij dus niet achter de tegenstander aanhollen, maar willen we focussen op onze eigen sterkte. Een cadeautje willen we alvast niet uitdelen.” (MD)

Zondag 20 maart om 15 uur: KB Gistel/Oostende Four – Oedelem One.