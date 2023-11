Oedelem ontvangt Avanti Brugge voor dubbelderby

Morgenavond staan aan Den Akker niet één, maar twee derby’s op het basketbalmenu: Oedelem One ontvangt Avanti Brugge Two en Oedelem Two neemt het op tegen Avanti Three. Het worden speciale wedstrijden met veel publiek, vooral op het hoofdmenu: beide ploegen speelden vorig seizoen nog een reeks lager, maar leiden nu de dans in tweede provinciale.

“Eén van onze doelstellingen is om alle thuiswedstrijden te winnen”

One-coach Joost De Meyer mag op die opmerkelijke vaststelling reageren: “Eigenlijk hadden we zelfs geen recht op promotie, maar omdat de toenmalige One ontbonden werd, mochten wij hun plaats in tweede provinciale innemen. Avanti Brugge pakte de titel en was de rechtmatige kampioen. Vorig seizoen staken zij er duidelijk bovenuit, maar graag beklemtoon ik eveneens dat wij slechts twee partijen in het hele jaar verloren. Misschien maken we dit jaar zelfs meer kans om onze voet naast die van de Bruggelingen te zetten.”

Stabiliteit

“Dat heeft nauwelijks iets met onze spelersgroep te maken,” gaat hij verder, “want daar kwam bijna geen verandering in en de ambitie is gebleven. Wij hebben de kwaliteiten om deftige resultaten neer te zetten. Het grote verschil is misschien wel de samenstelling van Avanti Brugge Two in vergelijking met vorig jaar. Ik stel vast dat zij steeds meer jongeren inschakelen en hen de kans geven om te proeven van basketbal op dit niveau.”

Waarschuwing

De Oedelemse oefenmeester verdedigt ook de koppositie waar zijn spelers tot nu toe voor knokten: “In Langemark lieten wij het afweten en hadden we geen antwoord op hun stevige, zelfs agressieve spel. Desselgem beschouw ik eveneens als één van de sterkste ploegen uit de reeks, maar daar profiteerden wij optimaal van het feit dat zij slecht voorbereid aan de opworp kwamen. De andere partijen wonnen we logisch en oververdiend. Eén van onze doelstellingen is om alle thuiswedstrijden te winnen. Ook Avanti is bij deze dus gewaarschuwd.” (MD)