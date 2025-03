Oedelem One wil derbyzege tegen Racing Brugge Two: “We moeten punten pakken”

Coach Joost De Meyer had er in een informeel gesprek aan het begin van het seizoen al op gealludeerd: het zou een moeilijk jaar worden. De vrees dat het een plaats in de tweede kolom zou worden, lijkt ondertussen vast te staan. Maar zekerheid over een verlengd verblijf in tweede provinciale heeft hij nog niet. Daarom wil hij graag zo snel mogelijk punten sprokkelen om de degradatie te vermijden.

Een eerste daler in de tweede provinciale reeks lijkt met Waregem Three ondertussen vast te staan, maar de tweede zakker is nog niet bekend. “Tegen Wytewa Roeselare Two staan we gelukkig positief en Oostkamp Three wacht ons in de allerlaatste competitiematch op,” heeft De Meyer zijn huiswerk goed voorbereid. “Hopelijk is die afsluiter niet meer beslissend.”

Afwezigheden

“Het zou daarom niet slecht zijn om dit weekend al punten te pakken tegen Racing Brugge Two, dat we in de heenwedstrijd nipt konden kloppen. Als de dragende spelers er zijn, dan kan er heel veel. Maar het probleem is dus dat ik niet altijd op dezelfde kern kan rekenen. Het hele seizoen al had ik af te rekenen met tal van afwezigen. Als iedereen er is en ze zetten hun beste beentje voor, dan zijn er nauwelijks ploegen die we niet aankunnen.”

Verjonging

Oedelem One zal er volgend jaar in elk geval een beetje anders uitzien. “Deze groep speelt al heel lang samen, maar stilaan hebben de meesten een gezin, mét jonge kinderen. Bram Van Landschoot zal ons verlaten en Arne Vandevelde is na Nieuwjaar onzeker. Momenteel werkt hij aan de universiteit, maar dat contract loopt af. Ook Joachim Savat geeft meer en meer voorrang aan zijn carrière als loper en zal af en toe ontbreken.”

“Omgekeerd komt Warre Muylle over van Avanti Brugge Two. Omdat One- en Two-ploeg volgend jaar na mekaar zullen spelen, kan hij beide combineren. Hopelijk kunnen we dan ook enkele beloftevolle jongeren laten proeven van het grote werk, graag in tweede provinciale!”, besluit Joost De Meyer. (MD)

Zaterdag 15 maart om 19 uur: Oedelem One – Racing Brugge Two.