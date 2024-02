Oedelem One voor de derde keer tegen Langemark: “Moeten realistisch zijn”

Morgen is het al de derde keer dat Oedelem One tegenover Langemark One staat. De twee vorige partijen waren een kolfje naar de hand van de Langemarkenaars, maar deze keer heeft Oedelem het thuisvoordeel. Nadeel is dan weer dat meerdere spelers ontbreken, wat het geloof in de winstkansen doet slinken. Derde keer goede keer, of toch weer niet?

De competitie was nog jong toen coach Joost De Meyer met zijn mannen naar Langemark trok. Een 90-57-pandoering was hun deel, met als excuus dat de ploeg nog niet gerodeerd was en met amper een 8-tal spelers de verplaatsing had gemaakt. De eerste revanchekans kwam er begin december toen beide ploegen een bekerduel uitvochten. Nu waren de Oedelemnaars wél zo goed als compleet en dat was eraan te zien: 78-72, een beslissing die pas in de laatste minuten viel.

Twijfels

Of het derde keer goede keer wordt aan Den Akker is echter twijfelachtig. “We missen een aantal geblesseerden en enkele spelers die om diverse redenen afwezig zijn”, licht Emiel Buyse toe. “Het toeval wil dat daar vier guards bij zijn, waardoor ik vorig weekend zo’n 30 minuten op die voor mij ongewone positie moest spelen. Mijn medespelers en de coach waren daar weliswaar tevreden over, maar zelf verkies ik de 2-3 spot. Als ik de ploeg kan helpen, dan neem ik die rol natuurlijk op. Maar ik ben daar realistisch in: meer dan damage control zit er volgens mij niet in tegen de mede-leider.”

Geen herhaling

Ook de komende weken beloven moeilijk te worden. “Twee jaar geleden beleefden we een jaar waarin we in de heenronde bijna alles wonnen en in de terugronde bijna alles verloren. Zo ver willen we het deze keer niet laten komen. We willen sowieso hier of daar nog punten pakken om te vermijden dat we nog in degradatiegevaar zouden komen. Het is louter de combinatie van blessures, afwezigheden en het ontbreken van de nodige portie geluk die het momenteel zo onzeker maakt.” (MD)