Oedelem One kent lot voor volgend seizoen nog steeds niet: “Onzekerheid over volgend seizoen wringt”

Door op het terrein van Avelgem Two met 56-77 te gaan winnen is Oedelem One nu al zeker van de tweede plaats in derde provinciale B.

Toch is nog steeds niet duidelijk of die tweede plek recht geeft op promotie naar tweede provinciale. Dat zorgt voor onzekerheid op verschillende vlakken bij speler en nieuwe coach Tim De Wispelaere.

Verschillende ambitie

Een makkelijke wedstrijd werd het in het uiterste zuiden van de provincie vorige vrijdag niet. “We misten Diego D’hooge en Michiel Timmerman en kwamen maar moeilijk los”, analyseert Tim De Wispelaere. “Na de rust liep het enigszins vlotter en konden we met de punten en de zekerheid over de tweede plaats terugkeren.”

Tweede provinciale?

Die tweede plek geeft misschien recht op een ticketje voor tweede provinciale. “Daar kregen we nog steeds geen uitsluitsel over en die onzekerheid over volgend seizoen wringt aan alle kanten. Zo is het bijvoorbeeld extra moeilijk om spelers te zoeken en te houden”

“ Tweede of derde provinciale, dat is een serieus verschil. Ondertussen staat de ploeg gelukkig al bijna vast, al blijven er allicht nog weken vraagtekens over een tweetal spelers”, zucht nieuwe coach De Wispelaere.

De Wispelaere volgt Thomas Ingelbrecht op als coach van de One-ploeg en stopt als speler. “Enkele jaren geleden coachte ik al een keer een Oedelem-team, maar dit is een uitdaging van een andere orde. Ofwel willen we in derde opnieuw meestrijden voor de topplaatsen, ofwel proberen we in tweede een mooi seizoen in de middenmoot te realiseren.”

“In dat laatste scenario zouden de Bevers een ploeg in tweede, derde en vierde provinciale hebben, ons gedroomde scenario”, besluit De Wispelaere.

(MD)