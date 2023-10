Oedelem en Knokke-Heist met vertrouwen naar het burentreffen: “Iedereen kan van iedereen winnen”

In tweede provinciale staan niet al te veel derby’s op het programma. Dit weekend treffen Oedelem One en Knokke-Heist One mekaar op Den Akker. Beide ploegen begonnen matig aan het seizoen, maar vinden hiervoor logische verklaringen. Beiden maken ze zich ook sterk dat ze zaterdagavond met een positief gevoel terugkijken op dit burentreffen.

Geen overwinning

Ze werden zopas allebei 27 jaar, maar konden die verjaardag niet met een overwinning op het basketbalveld vieren. Voor Matthias De Ketelaere (Knokke-Heist One) vielen alle oefenwedstrijden in het water: “Eén keer kwam de tegenstander niet opdagen en op de andere afspraken hadden wij te weinig spelers om aan de oefenpot te beginnen. Dat betekende dat de competitie-opener meteen onze eerste wedstrijd van dit seizoen was. Het logische gevolg was dat we het nodige ritme misten om te wedijveren met de Izegemse Two.”

“Het leuke aan een korte verplaatsing is dat er meer toeschouwers meereizen” – Matthias De Ketelaere

Ook Louis Daniels beleefde met Oedelem geen prettige zaterdagavond: “We wisten vooraf dat het een zware dobber zou worden. Hier en daar wordt Langemark zelfs als kandidaat op de titel aangewezen. Bovendien misten we door allerlei omstandigheden een viertal spelers. Toch waren we niet bijster ontgoocheld, want we weerden ons dapper. Alleen op het einde van de wedstrijd lieten we het varen. Omdat we de week ervoor al wonnen, zitten we meteen in het midden van het klassement. Ik denk dat we op de linkerkolom mogen mikken, al moeten we nog groeien.”

Geolied

De doctorerende bio-ingenieur kan zich bezwaarlijk wegstoppen achter nieuwe spelers die in het geheel ingepast moeten worden. “Dat klopt, onze groep bestaat hoofdzakelijk uit een bende vrienden die mekaar in de jeugd bij Sijsele ontmoetten en die nu bij Oedelem terecht zijn gekomen met één welbepaalde doelstelling: plezier maken, iedereen speelkansen bieden zonder dat er iemand echt voor zijn plaatsje moet vechten. Wij spelen al zo lang samen dat we weten wat we van mekaar kunnen verwachten. Coach Joost De Meyer kent de meesten al van in de jeugdcategorieën en stuurt ons aan op het vlak van de te spelen plays.”

Thuisreputatie

Geen van beide 27-jarigen vindt de derbysfeer typerend voor het komende duel. “Oedelem en Sijsele zijn de gemeenten die we snelst kunnen bereiken, maar een echt derbygevoel geeft dat niet. Wat wel leuk is aan zo’n korte verplaatsing is dat er meer toeschouwers meereizen en de ploeg ondersteunen. Dat zal voor Oedelem niet anders zijn, maar we vrezen hun thuisreputatie niet.”

Daniels pikt geruststellend in voor de Knokkenaars: “Vroeger waren veel ploegen bang om naar Den Akker te komen, maar voor ons was dat thuisvoordeel tot nog toe niet zo evident, vooral omdat we in een andere zaal trainden. We gaan gewoon voor de punten en de overwinning en als het even kan, willen we de beste thuisploeg van de reeks worden.”

Vertrouwen

Beide protagonisten schatten hun winstkansen ook relatief hoog in. “Het leuke aan tweede provinciale is dat iedereen van iedereen kan winnen”, denkt De Ketelaere. “Maar het omgekeerde is ook waar: heb je een mindere dag, dan calculeer je maar best een verlieswedstrijd in.”

Daniels denkt dan weer dat de terugkeer van enkele afwezigen beslissend wordt: “Zowat alle vraagtekens vallen weg, al missen we allicht nog één of twee spelers met blessures. Knokke-Heist is een haalbare kaart, zodat we er een goed oog in hebben dat we het reeksje thuisoverwinningen kunnen verderzetten.”

Trouw aan de ploeg

De Ketelaere haalt tenslotte nog de trouw aan het team aan: “Ik kende nooit een andere ploeg dan Knokke-Heist en dat zal ook in de toekomst niet gebeuren. Een bewuste keuze, want als je voor de fun speelt, heeft het geen enkel nut om andere oorden op te zoeken. Er gaat niets boven trainen en spelen op een paar kilometer van thuis.”

Daniels verbindt zijn lot dan weer aan zijn ploegmaats. “Stilaan zijn er een paar die aan stoppen denken. Ik heb nog veel goesting, maar als de ploeg uiteenvalt, houdt het ook voor mij op.” (MD)