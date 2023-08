Nog vier oefenwedstrijden voor Kortrijk Spurs

De voorbije weken werkte het fanionteam van House of Talents Spurs reeds enkele oefenmatchen af, waarvan twee voor eigen publiek. De supporters konden onder meer de vijf aanwinsten al eens aan het werk zien.

“Alles bij elkaar ben ik relatief tevreden met de prestaties van het team, al moeten we er meteen bij vermelden dat dit het prille begin is van het groeiproces”, opent coach Christophe Beghin.

Grote aanpassing

“Voor de nieuwkomers is het hard werken om de tactische kennis en automatismen onder de knie te krijgen. Voor de Amerikanen is er dan ook nog de aanpassing aan zowat alles. Zo bijvoorbeeld het feit dat een paar van hen gewoon zijn 30 seconden te krijgen voor een aanval, in tegenstelling tot onze 24 secondenregel.”

Zaterdag 2 september om 16.30 uur speelt het team thuis tegen Leuven Bears in de Lange Munte. Deze wedstrijd kan gratis bijgewoond worden mits registratie vooraf.

Speciale wedstrijd

Voor Spurs-aanwinst Seppe D’Espallier is het meteen een speciale match: “Ik doorliep alle jeugdreeksen bij Leuven en heb daar prima herinneringen aan overgehouden. Na twee seizoenen bij Antwerp Giants hoop ik mij bij Kortrijk snel te kunnen integreren.”

Coach Beghin was vol lof over de prestatie van Sean Pouedet en Niels De Ridder in de wedstrijd tegen Levallois: “Ze zaten allebei uitstekend in de wedstrijd. Nick Tomsick had het in de eerste wedstrijdhelft wat moeilijk, maar na de rust toonde hij zijn veerkracht met verschillende klasseflitsen.”

“Jamarius Burton had tegen de sterke Amerikaans-Franse guard Jordan Theodore geen makkelijke match maar heeft getoond dat hij zijn plaats waard is als motor van het team. Hij is net als Jayden Gardner pas 23 en komt rechtstreeks uit de Amerikaanse NCAA-competitie. Perry De’Vondre en Paul Atkinson hebben allebei al een jaar in Europa gespeeld: Perry in de Pro A in Duitsland en Paul in Hongarije. Ik weet dat ze de kwaliteiten hebben om in BNXT een belangrijke rol te spelen.”

Na Leuven spelen de Spurs nog drie oefenmatchen uit, eerst in Leuven (6/9), daarna in het Nederlandse Weert (9/9) en ten slotte in het Franse Levallois (10/9). (SJK)