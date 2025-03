Noah Meeusen speelt bekerfinale tegen ex-club Leuven Bears: “Thuis spelen kan voordeel zijn, maar focus is nodig”

Voor de allereerste keer heeft de finale om de beker van België in Oostende plaats. De vijfduizend zitjes in de COREtec Dôme zijn uitverkocht en Sporza brengt de finale Filou Oostende-Leuven Bears zondag 9 maart vanaf 16.50 uur rechtstreeks op televisie. Spelverdeler Noah Meeusen (19, 1m93) kijkt zijn team van vorig seizoen, Leuven Bears, in de ogen.

De voorbije elf seizoenen had de bekerfinale altijd in een neutrale locatie plaats in Brussel, negen keer in Vorst Nationaal en tweemaal in Paleis 12 in Laken. Door onzekerheid in verband met de verdere samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dreigde het financiële plaatje helemaal niet meer te kloppen. In overleg met haar clubs schreef de liga voor aanvang van het seizoen een offerte uit om een gastlocatie te vinden. Uit voorstellen van Oostende, Antwerpen en Charleroi hebben de clubs eind september het bod van Oostende gekozen. Op dat moment waren nog zestien clubs actief in deze bekercampagne. Het was uiteraard helemaal niet zeker dat Oostende ook die finale in eigen huis zou bereiken.

Drie opties

Het altijd ambitieuze Oostende wil natuurlijk opnieuw de beker van België winnen. “Momenteel is de bekerfinale de belangrijkste match, maar het is voor Oostende ook belangrijk om eveneens het kampioenschap te winnen, wat dan voor de veertiende keer op rij zou zijn”, reageert Noah Meeusen rustig maar duidelijk. “Een bekerfinale speel je in één wedstrijd en daarin kan alles gebeuren. We moeten dus gefocust blijven. Ja, het kan een voordeel zijn dat we thuis spelen. Eerst dacht ik dat er evenveel supporters van beide finalisten in de zaal zouden zijn. Nu verneem ik dat de aantallen toch in ons voordeel zijn. We zullen meer volk hebben dan Leuven.”

De naam is gevallen: Leuven Bears, dat is de vorige werkgever van deze jonge spelverdeler. Hij verliet in 2023 Antwerp Giants in Top Division One voor Leuven Bears. Bij Antwerp Giants had hij de titel in Top Division Two (de derde klasse) behaald en kende hij drie invalbeurten in de BNXT.

“Ik had drie opties: blijven bij Antwerp Giants, naar Brussels of naar Leuven gaan. Voor mij was Leuven de beste optie in de begeleiding van jonge gasten. Ik bleef met zijn B-ploeg in Top Division Two basketten, maar toch kreeg ik die speelkansen in de BNXT League. Voor mij was het belangrijk die stap te kunnen maken.”

Klein gelukje

In de universiteitsstad was het niet allemaal rozengeur en maneschijn. “Het was een heel moeilijk seizoen met veel ups en downs, maar eigenlijk mag ik niet klagen. Ik mocht bij Leuven veel spelen en dat was het belangrijkste voor mij. Coach Eddy Casteels speelde natuurlijk mee in mijn keuze. Hij had al veel jonge gasten opgeleid. Het maakte ook de samenwerking met de tweede ploeg gemakkelijker omdat assistent-coach Jill Lorent ook de coach van de tweede ploeg was. We zaten op dezelfde lijn in het spelen. Bij Antwerp was er een andere coach voor de tweede ploeg en trainden de jongeren minder met de eerste ploeg mee. Dan voel je je ook wat apart van de ploeg. Dat is niet leuk als jonge gast”, vertelt Noah Meeusen. “Bij Leuven Bears mocht ik veel in de BNXT League spelen, maar ik kende ook een klein gelukje met de blessure van point guard Casey Benson.”

Vertrouwen

Het verblijf van Noah Meeusen in Leuven duurde slechts één seizoen. Ook een gesprek met de nieuwe coach, Kristof Michiels, kon hem niet op andere gedachten brengen. “Ik ben blij dat ik die stap naar Oostende heb gezet. Neen, ik had niet verwacht dat ik hier zoveel zou kunnen spelen. Opnieuw kende ik geluk met de blessure van point guard Marcus Zegarowski. Coach Dario Gjergja geeft me ook meer vertrouwen. Hier laat de coach me ook door mijn fouten spelen. Bij Eddy Casteels moest ik meteen naar de bank voor bijsturing waarna ik weer mocht opkomen. Dat maakt het een beetje moeilijk om ritme te krijgen.”

Match als een ander

Natuurlijk kon Meeusen nooit vermoeden dat hij in zijn debuutseizoen bij Oostende een bekerfinale tegen Leuven Bears zou spelen: zijn huidige club tegen zijn vorige club.

“Dit is heel toevallig, maar ik ben daar niet mee bezig. Dit is gewoon een match als een ander. Het is wel een specialere match omdat het een finale is. Toch maakt het niet uit tegen wie we spelen: een finale is altijd even moeilijk”, zegt Meeusen. “Ik heb ook geen echte stress omdat we de finale tegen mijn gewezen club spelen. Er is veel nieuw volk in Leuven Bears. Alleen Benson, Nunes, Willems en Bucumi ken ik er nog. Natuurlijk is het wel speciaal dat we de finale tegen Leuven Bears spelen, maar dit zit niet in mijn achterhoofd.”

Leuven Bears is pas elfde gerangschikt en is daarmee de laatste Belgische ploeg in de BNXT. “Dat is natuurlijk gevaarlijk. Wel zijn we nu ver genoeg in het seizoen om te weten dat elke ploeg een gevaar is. Van elke ploeg kunnen we verliezen”, waarschuwt Noah Meeusen. “Iedereen kent de feeling van een finale. Al die Belgische jongens hebben al veel finales gespeeld. De Amerikanen weten ook wat het is om een cup te spelen.”

Dromen

Het wordt sowieso een bijzondere zondag. Voor velen is een cupfinale mooier dan een playoff-serie. “De bekerfinale is inderdaad één match. Er is heel veel sfeer. Het is do or die en dat is wel leuk”, beseft Meeusen die al een finale van dichtbij volgde.

“Toen ik nog bij de jeugd van Boom speelde, reisde ik eens met de fanbus van Antwerp Giants mee. Ze speelden tegen Oostende. Het was heel leuk in Vorst Nationaal. Er waren twee kanten: geel tegen rood. Sinds die dag droom ik ervan ooit die finale te kunnen spelen.”