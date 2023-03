Nikola Jovanovic vindt landgenoot als kapitein: “Dusan Djordjevic is mijn perfecte gids”

Op Nikola Jovanovic (29, 2m11), de Servische center die een product van Rode Ster Belgrado is, rekent Filou Oostende om de landstitel te verlengen. Hij genoot een opleiding in de VS, speelde Euroleague met Rode Ster Belgrado, Eurocup met Trento en vatte dit seizoen bij het Russische Nizhny Novgorod aan.

“Het was een hele dagreis om vanuit Nizhny Novgorod naar Oostende te komen maar dat loonde natuurlijk de moeite”, zegt Nikola Jovanovic. Nizhny Novgorod, de zesde grootste stad van Rusland, bevindt zich op ongeveer 400 km ten oosten van Moskou. “Zoals je weet, is rechtstreeks vliegen vanuit Rusland naar België nu onmogelijk. Het werd dus een trip met Istanbul als tussenstop.”

Tien seconden

Nikola Jovanovic was aan zijn tweede seizoen bij Nizhny Novgorod toe. “De Russische eersteklassers nemen deel aan de VTB United League. Die competitie was al ver gevorderd. Het seizoen was aan de play-offs toe en naderde zijn einde. Dat beïnvloedde mijn beslissing om Nizhny Novgorod te verlaten. Bij Oostende had ik bij aankomst nog ruim drie maanden basketbal en dus veel meer spelvreugde tot in juni”, verklaart Nikola Jovanovic zijn transfer. Hij debuteerde schitterend tegen Aris Leeuwarden maar kon de week nadien in de bekerfinale evenmin een vuist maken. Even op dat debuut terugblikken. Jovanovic was amper tien seconden ingevallen of hij dropte de bal al in het netje. “Ik deed wat elke coach me vraagt te doen. Ik doe steeds wat ik moet doen. Ik voer de plays uit zoals de coach het me opdraagt. Ik kan scoren, ik kan rebounds plukken en ik kan verdedigen.”

Favoriete kleuren

“Nee, ik hoefde niet lang te wachten om op het aanbod van Oostende in te gaan. Oostende heeft een goede traditie, een verzorgde organisatie en een winnaarsmentaliteit met elf landstitels op rij. Vooraf sprak ik een beetje met coach Dario Gjergja maar in de eerste week hadden we uitgebreide gesprekken. De coach en zijn staf zijn hier heel goed. Meteen legde hij me duidelijk uit wat mijn rol zal zijn”, zegt de Servische center. “Natuurlijk is het ook aangenaam dat ik hier in mijn eigen taal kan converseren met de coach. Bovendien is kapitein Dusan Djordjevic de ideale man om me in Oostende, zowel team als stad, te gidsen. Hij is hier een legende. Al van vroeger kende ik zijn naam maar ik had hem nooit ontmoet”, zegt Jovanovic, die in Oostende ook meteen de kleuren lief heeft. “Ik baskette bij Rode Ster Belgrado, dat als clubkleuren natuurlijk rood en wit heeft. In het Amerikaans college (University of Southern California Trojans) waar ik baskette, was kardinaalsrood ook de prominente kleur. Hier zijn geel en rood de kleuren. Cool! Mijn shirtnummer 8 is één van mijn twee favoriete getallen. In Rusland droeg ik 32 zoals in het Amerikaans college. 8 was het nummer waarmee mijn vader vijftien jaar professioneel voor Partizan in het voormalig Joegoslavië baskette. Ik wissel beide getallen eens af, 32 in Nizhny Novgorod, 8 in Oostende”, besluit hij.