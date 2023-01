Nieuwkomer Jasper Devos (19) maakt indruk bij Basket Waregem Two: “Ik ben dankbaar voor deze kansen”

In tweede landelijke verloor ION Basket Waregem Two verrassend met 71-75-cijfers van hekkensluiter Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren. Dit weekend staat de verplaatsing naar Koninklijke Sint-Niklase Condors One op het menu.

Waregem leek halfweg af te stevenen op zijn vijfde zege van het seizoen, maar gaf de drie punten in de slotfase alsnog uit handen. Daarmee lijkt een plek in de beoogde top vier veraf voor de ploeg van coach Stan Naudts. “We leken inderdaad de punten thuis te houden, maar een sterke tweede helft van Melsele en ons driepuntshot die niet meer viel, deden ons de das om”, vertelt Jasper Devos, goed voor 19 punten. “Offensief was er weinig op aan te merken, maar in verdediging lieten we te veel steken vallen. Hun afstandsshot stond op scherp, iets wat we niet konden afstoppen.”

Dit weekend staat een bezoek aan Koninklijke Sint-Niklase Condors gepland. “In de heenronde gingen we met 63-76-cijfers onderuit, een wedstrijd die toen kon gewonnen worden”, zegt de student Economie-Moderne Talen in Oostende. “We kennen de ploeg, dus weten we dat winst misschien wel mogelijk is.”

Gebrek aan strijdlust

“Bij aanvang van deze campagne waren er te veel wedstrijden van ‘net niet’. Het ontbrak ons een beetje aan strijdlust. Vier zeges op rij zetten we naar onze hand en dat gaf ons een boost. Nu moeten we in ieder geval telkens voor de zege gaan.”

Scorend vermogen

“Een enkelblessure gooide bij aanvang van de competitie roet in het eten. Ik had dus even tijd nodig om op niveau te geraken. Je merkt dat er van mij scorend vermogen verwacht wordt, en daar ben ik nog in aan het groeien.” De Ruiseledenaar bleef ook bij fanioncoach Jeroen Debaveye niet onopgemerkt. Het 18-jarige talent kreeg dan ook al speelgelegenheid in Top Division 1. “Ik ben heel dankbaar dat ik deze kansen krijg”, glundert Jasper. “Zowel coach Stan, Stoffel en Jeroen geloven in mij. Ik wil dus elke kans grijpen, maar blijf met beide voetjes op de grond. Als coach Jeroen potentieel ziet in een speler, dan krijgt die alle kansen. Het vertrouwen dat ik momenteel krijg, motiveert me enorm. Voor mij is dit een leerproces die in januari vorig jaar begon bij Waregem, toen ik de overstap maakte van BC Oostende. Toen trainde ik al mee met de club, dit is dus mijn eerste echte seizoen.”

Rode draad

“Basketbal is de rode draad in mijn leven. Ik wil dan ook het hoogst mogelijke uit mijn carrière halen. Mijn studies zullen volgend schooljaar bepaald worden afhankelijk van mijn favoriete hobby. Ik begon bij BCO als U14-speler, waar ik tot vorig jaar zou spelen. Daar stonden twee trainingen per dag op de planning, bij Waregem wekelijks vier. Bij de topsportschool in Brugge was ik twee seizoenen aan de slag, net als in Antwerpen, waar ik met Olivier Foucart mocht werken, 24 uur per week”, aldus Jasper Devos.

Zaterdag 21 januari om 20.30 uur: Koninklijke Sint-Niklase Condors One – ION Basket Waregem Two.