Nieuwe coach en nieuwe speelsters bij dames KBBC De Panne: nog op zoek naar rust en samenspel

De damesploeg van KBBC De Panne is vorig weekend onderuitgegaan op bezoek bij Bobcat Wielsbeke. Dit weekend is Torhout Lions de tegenstander van Faye Colombier en haar team. “Een moeilijke match.”

Tegen Wielsbeke kende de wedstrijd een grillig verloop, maar De Panne beet met 70-52 in het zand. “We kwamen 18 punten achter, wisten de kloof te dichten en stonden in het derde quarter zelfs drie punten voor”, vertelt Faye Colombier. “Uiteindelijk gaven we in het slotquarter alles uit handen. Te gemakkelijk punten weggegeven en geen overzicht kunnen creëren in de aanval. De dichte verdediging van de jeugdige ploeg van Wielsbeke maakte het voor ons moeilijk om kalmte te vinden en rustig te blijven.”

Dat is meteen een van de grootste werkpunten.

“De rust en samenspel vinden blijft moeilijk. Dit jaar zijn er enkele jeugdspeelsters bij ons team gekomen; we zijn nog niet allemaal op elkaar ingespeeld. Daarbij komt dat we dit jaar met Johan Carnier een nieuwe coach hebben, na zeven jaar Bernard Carnier. Dat is ook wennen qua stijl. Toch zien we in elke match vooruitgang. Daarop trainen en werken we verder. De coach zorgt voor een goede sfeer en zoekt het evenwicht tussen ervaren speelsters en jeugdspeelsters.”

Volgende tegenstander is Torhout Lions, dat drie van zijn vier matchen heeft gewonnen. “Een moeilijke match. Het belangrijkste zal zijn: geen makkelijke punten weggeven en zeker de rust zoeken. Niet bang zijn om aan te vallen, maar ook weten wanneer we eens rustig moeten rondspelen.”

Met één zege in vier matchen is de competitiestart geen groot succes. “Het hoofddoel is ons plaatsje in eerste provinciale behouden. Ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen.”

Zaterdag 22 oktober om 19.30 uur: KBBC De Panne – Assurwest Torhout Lions