Nieuwe basketbalclub Lichtervelde Lions wordt boven de doopvont gehouden

Lichtervelde krijgt er vanaf 6 september een nieuwe sport bij. Lichtervelde Lions wordt als basketbalclub boven de doopvont gehouden.

“Wekelijks op woensdag voorzien we een basketschool in de turnzaal van de gemeenteschool Beverbos en dit telkens van 17 tot 18.30 uur”, laat Ricardo Naeyaert weten. “De basketschool staat open voor kindjes met geboortejaar 2016, 2017, 2018 en 2019. In deze basketschool leren we de basis van basket aan.”

“De komende jaren willen we deze nieuwe basketclub, Lichtervelde Lions, verder uitbouwen en vanaf het seizoen 2024-2025 zouden we graag ook met een eerste U8-ploegje in competitie komen.”

“We danken de sportdienst van de gemeente Lichtervelde voor de hulp bij de opstart van onze club en de zoektocht naar een geschikte locatie om onze trainingen aan te bieden.”

Lichtervelde Lions is een onderdeel van Lions Sportclubs die naast Lichtervelde Lions ook instaat voor de werking van Torhout Lions en TeleVoIP Zedelgem Lions. “Op die manier hebben we al meer dan 50 jaar ervaring in het aanbieden van basket en andere sporten. We hopen naast Zedelgem en Torhout Lions ook van Lichtervelde Lions een groot succes te kunnen maken. Wie wenst deel te nemen aan de basketschool kan drie gratis proeflessen volgen alvorens definitief in te schrijven. Aanvragen voor proeflessen kunnen via info@lichterveldelions.be”