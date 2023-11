“Niemand komt graag naar Waregem spelen”

In de hoogste klasse van het damesbasketbal plaatste ION Basket Waregem zich voor de kwartfinale van de Beker van België door Sparta Laarne met 61-88-cijfers opzij te zetten. Dit weekend komt CEP Ladies Basketball Charleroi op bezoek in Sporthal De Treffer.

Een van de smaakmakers dit seizoen is de 17-jarige Noor Devos. “Tegen Laarne kwamen we heel gemotiveerd aan de opworp. We waren erop gebrand om een goede prestatie neer te zetten en zo nog een extra wedstrijd uit de brand te slepen”, vertelt de studente topsportschool-wetenschappen. “Daarin komen we tegenover Namen te staan. Een ploeg waar we voor de competitie de zege lieten liggen nadat we zowat de volledige wedstrijd op voorsprong stonden. Nu zullen we nog beter voorbereid zijn. Als we het op een volwassen manier aanpakken moet een ticket voor de halve finale mogelijk zijn.”

“Vorig weekend gingen we logischerwijs onderuit tegen profteam Castors Braine, de ploeg van Nastja Claessens waar we jaren mee samenspeelden. De coach had ons op voorhand gezegd: ‘have fun, zet druk’. We deden ons best, hebben plezier gehad en uit dit soort wedstrijden leren we veel. Ik ben heel blij met de kansen die ik krijg en kan groeien in mijn zwakke punten. Tot vorig seizoen hadden we Nastja Claessens in de hoofdrol, maar nu gaat die eer zowat naar iedereen. Ons samenspel is heel belangrijk. Net als de ploeg kan ook ik nog veel stappen zetten zowel offensief als defensief. Als we zo blijven werken kunnen we nog veel evolueren. Als we als ploeg kunnen samenblijven zie ik ons ver geraken de komende jaren.”

“Dit weekend staan we tegenover Charleroi. Die ploeg beschikt over enkele goeie speelsters. We zullen onze druk in defence moeten blijven behouden. Als alles meevalt moeten we de punten pakken. Iedereen is nu een beetje bang om naar Waregem te komen”, aldus Noor Devos. (ELD)

Zaterdag 25 november om 20.45 uur in De treffer: ION Basket Waregem – CEP Ladies Basketball Charleroi.