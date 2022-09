Niels De Ridder krijgt ex-club en broer Thijs over de vloer

Spurs-aanwinst Niels De Ridder krijgt zijn ex-club Antwerp Giants, met onder meer zijn broer Thijs, als tegenstander in de zestiende finales voor de basketbeker van België. Het levert een glimlach op in beide kampen: alsof het zo moest zijn. “In dezelfde ploeg spelen, dat deden we vaak, maar dit is wel speciaal.”

“We hebben als broers onze basketjeugd bij Antwerp Giants doorgemaakt”, opent Niels (21). “Ik maakte tot vorig seizoen deel uit van de Giants One, maar vernam van de coach dat ik met mijn gestalte wat tekort zou komen voor een belangrijke rol in de ploeg. Ex-Giantscoach Christophe Beghin zette de stap naar Kortrijk en dat was voor mij een optie om als speler te kunnen evolueren. Ik kreeg bij Spurs een tweejarig contract met optie voor een derde. Mijn broer Thijs (19) is 2.03m en erg atletisch. Bij Giants zit hij erg goed. Mijn jongere broer Lucas speelt er bij de U16.”

“We waren op training toen ik een bericht kreeg van teammanager Pieter Destaebel over de loting. Ik belde meteen mijn broer. Die wist nog van niks. We komen nu voor de eerste maal tegenover mekaar te staan. In dezelfde ploeg spelen, dat deden we vaak, maar dit is wel speciaal. Voor onze ouders zal het een dubbelzinnige situatie zijn. Ze zullen ons allebei wel het beste toewensen.”

“Thijs komt ook uit tegen zijn teamgenoot bij de Young Lions U20, Sean Pouedet. Ze speelden allebei een schitterend EK in Podgorica (Montenegro). Ik heb trouwens al hun matchen gezien. Sean zal bij Spurs zeker een rol spelen in de competitie.”

Ex-Giants

Coach Beghin was jaren actief bij de Giants, eerst als speler, daarna als assistent van Roel Moors en als hoofdcoach. “Ook Spurs-captain Brecht Guillemyn speelde ooit een paar jaar bij Giants. Hij was echt enthousiast met de Giants als tegenstander. We zullen het verre van makkelijk krijgen. Maar het is een mooie kans om eens tegen een sterkere ploeg uit te komen en onder méér druk te staan dan in de eerste competitiematch tegen Royal IV. We wonnen die match met een goeie teamprestatie, waarin ikzelf wat minder succes had bij de afwerking. De ploeg scoorde vooral in de breedte en dat moet ons sterken in de overtuiging dat we best ver kunnen komen in de reguliere competitie.”

“Dat ze mij erg goed kennen bij Giants is logisch, maar dat is ook wederzijds. Als ze mij zouden viseren, dan krijgen mijn teamgenoten meer ruimte. Wij hebben niks te verliezen en zullen spelen voor wat we waard zijn”, besluit Niels, die als jeugdspeler ooit 55 punten scoorde tegen Kortrijk met Pallieter Bevernage in een glansrol. (SJK)