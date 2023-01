Nattan Heirman maakt interne transfer: “Nog veel evolueren als speler”

KBGO Finexa Basket@Sea One verloor afgelopen weekend van Basket Sijsele. Ook dit weekend staat een derby op de agenda. Dan is KBBC Oostkamp de tegenstander voor Nattan Heirman en zijn ploegmaten.

KBGO One verloor met 76-60 bij Sijsele. “Ik denk dat wij Sijsele misschien een beetje onderschat hebben omdat we de heenmatch gewonnen hadden”, zegt Heirman. “Defensief waren we niet op ons best. We kregen veel te gemakkelijke korven tegen en offensief was ons shotpercentage niet wat het moest zijn.”

Eerherstel kan al meteen deze week in de derby tegen Oostkamp. “Het zal belangrijk zijn om de focus tot het einde te bewaren. In Oostkamp leken we de match gewonnen te hebben, maar in het slot gingen ze nog op en over ons. Als we de controle over een match hebben, moeten we die in handen houden.”

Heirman speelt momenteel zijn laatste wedstrijden voor KBGO One. Volgend seizoen maakt hij de overstap naar de Two-ploeg omdat hij jeugdspeler af is. “Ik blijf in Oostende, dus dat verandert niet zo veel voor mij. Ik ben ervan overtuigd dat ik bij de Two-ploeg nog serieus kan evolueren als speler.”

Zaterdag 21 januari om 20.30 uur: KBGO Finexa Basket@Sea One – KBBC Oostkamp One.