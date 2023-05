Nastja Claessens van ION Basket Waregem speelster én belofte van het jaar

De Deerlijkse Nastja Claessens is verkozen tot speelster van het jaar én belofte van het jaar in het vrouwenbasket. Voor het eerst in de geschiedenis pakt een speelster de dubbel.

De 18-jarige speelster van ION Basket Waregem haalde het met 64 punten voor Laure Resimont van Kangoeroes Mechelen, die 32 punten achter haar naam kreeg. Heleen Nauwelaers, eveneens Kangoeroes Mechelen werd derde met 21 punten. Nastja is op de erelijst de opvolgster van Maxuella Lisowa-Mbaka.

Voorselectie Belgian Cats

In het referendum voor Belofte van het Jaar haalde Claessens het met 82 punten voor Habibatou Bah van Phantoms Boom met 42 punten en Eva Van Gils van Kangoeroes Mechelen met 16 punten.

Nastja behoort tot de voorselectie van de Belgian Cats voor het komende Europees Kampioenschap van 15 tot 25 juni in Tel Aviv (Israël) en Ljubljana (Slovenië).

Kers op de taart

“Hier ben ik uiteraard heel blij mee”, glundert de studente psychologie. “Belofte van het jaar had ik alvast meer verwacht dan speelster van het jaar. Dit is voor mij de kers op de taart om mijn hoofdstuk bij ION Waregem af te sluiten. Zaterdag beginnen de voorbereidingen bij de Cats, maar volgend weekend onderbreek ik deze om de final4 te spelen met de U19 van Waregem.”

Haar schitterende campagne leverde het toptalent een transfer op naar profclub Castors Braine.

Frederic Claessens, vader van Nastja en coach van ION Waregem, werd derde in het referendum coach van het jaar met 12 punten. Daar haalde Arvid Diels van Kangoeroes Mechelen het met 52 punten voor Fred Dussart van Castors Braine met 29 punten.