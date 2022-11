Nastja Claessens schittert tijdens haar debuut bij de Belgian Cats

De Belgian Cats wonnen donderdagavond met sprekend gemak de EK kwalificatiewedstrijd tegen Noord Macedonië met 112-41-cijfers. Nastja Claessens maakte een opmerkelijk debuut om meteen 11 punten te scoren in 7:59 minuten.

Voor de 17-jarige speelster van ION Basket Waregem was het wachten tot in de tweede periode om haar eerste officiële speelminuten. Na een eerder gemiste poging knalde de Deerlijkse heerlijk een driepunter door de ring.

Ook in de slotperiode bracht coach Rachid Meziane het toptalent terug in. Zonder twijfelen jaagde de studente psychologie nog eens twee bommen door de ring. In de slotseconden mocht Claessens de 112-41 vastleggen met twee vrijworpen. Een geslaagd optreden voor de dochter van Irina Medvedeva die eveneens aantrad bij de nationale ploeg.

Zondag staat de tweede kwalificatiewedstrijd op de kalender tegen Bosnië Herzegovina.