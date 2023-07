Nastja Claessens (18) trekt met Young Cats naar het EK U20: “Eerst de poulefase overleven en dan zien we wel”

Het EK met de Belgian Cats – en de historische prestatie – moest Nastja Claessens door een spierblessure noodgedwongen missen. Ondertussen is het West-Vlaamse toptalent terug helemaal fit en wil ze nu met de Young Cats schitteren op het EK U20 in Litouwen. “Mensen zullen altijd dingen verwachten, maar ik moet me daarvoor proberen afsluiten en gewoon mijn spel spelen.”

Door een spierblessure moest je verstek geven voor het EK basketbal met de Belgian Cats. Zie je dit EK met de Young Cats als een soort revanche?

“Niet echt, ik zie het vooral als een nieuw doel en een nieuwe kans om matchen met inzet te kunnen spelen, want dat is toch al weer eventjes geleden. Ik wil vooral weer competitief zijn.”

Hoe heb je de EK-triomf van de Cats beleefd? Met pijn in het hart?

“Nee, dat niet. Ik heb het allemaal van heel dichtbij gevolgd en ben vooral heel fier op wat ze bereikt hebben en op wat ze betekenen voor het vrouwenbasketbal in België. En wat mij betreft: ik ben nog jong, er komen nog kansen genoeg om mee te bouwen aan nieuwe successen.”

Het EK met de Young Cats in Litouwen dan. Wat is daar de ambitie?

“Eerst en vooral de poulefase overleven. Als we dan in de volgende ronde een gunstige tegenstander ontmoeten, kunnen we verder kijken en onze ambities eventueel bijstellen. Het zou alleszins wel leuk zijn om bij de eerste acht te eindigen, want onze groepsmatchen spelen we in Vilnius, maar de matchen om de top acht worden elders gespeeld. Hopelijk geraken we dus bij de eerste acht, dan hebben we die locatie toch ook eens gezien.” (lacht)

Wat wordt jouw rol? Door je prestaties afgelopen jaar zal er naar jou gekeken worden.

“Mensen zullen altijd dingen verwachten. Ik moet me daarvoor proberen afsluiten. Dat zorgt toch enkel voor onnodige stress. Ik moet gewoon mijn eigen spel proberen spelen en de ploeg zo helpen. Of ik dan de meeste punten scoor of niet, is bijzaak.”

Hoe is het ondertussen met je blessure?

“Die is helemaal genezen. Ik ben opnieuw helemaal fit en heb geen last meer.”