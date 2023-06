Moet Emma Meesseman ereburger van Ieper worden na historische EK-winst? “Een ambassadeur van onze stad”

Sportschepen Patrick Benoot zal maandagnamiddag op het schepencollege voorleggen op welke manier ze de Ieperse Cats kunnen huldigen. Met speelsters Emma Meesseman en Elise Ramette en staflid Jelle Duthoit is de link tussen de Cats en Kattenstad nog steeds merkbaar.

Ook the day after de historische Europese titel is de euforie bij de Belgian Cats en alle betrokkenen nog groot. In Ieper werd enorm meegeleefd. Ook in het post-Mestdagh tijdperk heeft Ieper een belangrijke rol in het succesverhaal. Emma Meesseman werd MVP en ook Elise Ramette mocht geregeld minuten maken. In de staf zit dan weer kinesist Jelle Duthoit.

Geen groot scherm

Sportschepen Patrick Benoot (Open Ieper) zat zondagavond op het puntje van zijn stoel. “Ik heb het thuis gevolgd. Een groot scherm was niet voorzien. Als stad nemen wij daar geen initiatief voor, maar als dit wordt aangevraagd dan ondersteunen we dit wel. Vroeger vond dat wel eens plaats in de cafetaria bij het zwembad”, aldus Patrick, die met grote ogen keek naar de plotse ommekeer. “In het derde kwart leek het wel of ze er doorzaten. De driepunter van Emma in het vierde kwart die de eerste voorsprong opleverde, leek het kantelmoment. Het momentum keerde en de trein was vertrokken. Alles viel wat meer in zijn plooi en de rest is geschiedenis.”

MVP Emma Meesseman neemt de trofee in ontvangst. © BELGA

Emma Meesseman zette Ieper de laatste jaren al meermaals op de internationale basketkaart. “En dat doet ze nu nog meer. Ze is een prachtige ambassadeur voor onze stad en bovenal een mooi mens. Ik ken moeder Sonja Tankrey vanuit mijn jeugdjaren en ze zijn allebei zo bescheiden.”

Ereburgerschap?

Maandagnamiddag is er schepencollege en zal Patrick voorleggen hoe ze Emma en co kunnen huldigen. “We moeten ongetwijfeld iets doen. Ik heb al even een bericht achtergelaten bij de Sportraad. Ik polste ook even bij Sonja om te weten wanneer Emma in Ieper is. We wachten nog even af, wellicht is er maandagavond meer duidelijkheid nadat ze geland zijn in Zaventem. Emma is een globetrotter en het zou leuk zijn als ze fysiek aanwezig is bij een mogelijke huldiging. We zijn het allemaal eens dat we iets moeten doen. Alleen is het dus nog zoeken naar het juiste moment. Het erebrugerschap? Ook dat is bespreekbaar”, weet Patrick, voor wie basketbal een rode draad in zijn leven is. “Ik stam uit een basketfamilie. Zelf speelde ik enkele jaren basketbal en mijn vader zat in de jaren ‘60 nog in het bestuur van het oude Athlon. Het werd dus met de paplepel meegegeven. De sportzaal in de Crescendostraat – waar vroeger tot wel 1.000 man kwam kijken – kennen we vanbuiten. Ook nu telt Ieper bloeiende basketwerkingen. Deze Europese titel zal voor een extra boost zorgen. Bij de dames van SKT Ieper komen er enkele toppers bij het team en ik hoor toch dat de ambities er zijn om weer hogerop te spelen.”