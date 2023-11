Moeilijkste verplaatsing van seizoen voor Avanti Brugge

Het gaat Avanti Brugge alweer voor de wind. In de competitie nam de ploeg al twee winstmatchen voorsprong op de eerste achtervolger, in de beker van Vlaanderen oogstte de ploeg opzien door Falco Gent uit TDM1 in eigen huis te kloppen. Op beide fronten is de ambitie hoog. Zondag staat een van de moeilijkste klippen op de agenda met de verplaatsing naar Ciney.

“Nooit een cadeau”, opent Arno Vandewalle, “want we hebben een ritje van boven de twee uur voor de boeg en bovendien betreft het een zondagnamiddagwedstrijd. Daarnaast reken ik Ciney bij de beste ploegen van de reeks, moeilijk te kloppen in eigen huis. We hebben er echter geen schrik van. We focussen op onszelf en zullen ook in Walenland ons eigen spel proberen op te dringen. Donderdag krijgen we, zoals elke week, een video gepresenteerd door coach Wim Van Britsom, die ons prima voorbereidt op de tegenstander en de spelers.”

Play-offs

Voorlopig is er echter geen vuiltje aan de lucht, al blijft Vandewalle voorzichtig: “Het is niet omdat je na zes speeldagen los op kop staat dat je op het einde van het seizoen ook kampioen wordt. Bovendien wordt er geen titel uitgereikt na de reguliere competitie, maar worden er dit jaar ook in TDM2 play-offs gespeeld. We zullen ook in het voorjaar nog energie nodig hebben en gefocust moeten blijven.”

Bekercampagne

“We merken echter dat de zaal weer vol zit en de sfeer fantastisch is. Het zou mooi zijn als we onze bekercampagne zouden kunnen verlengen en ook in eigen huis een topaffiche kunnen presenteren. Persoonlijk hou ik ervan om tegenstanders te bekampen die een niveau hoger spelen. In de achtste finales treffen we begin volgende maand LDP Donza, alweer een ploeg uit TDM1. Een nieuwe kraker waarin we niets te verliezen hebben, maar voluit voor nieuwe winst willen gaan”, blikt de Avanti-guard vooruit. (MD)