“Misschien spelen we nog rol van scherprechter in het titeldebat”: B-Ballers Diksmuide ontvangt Oudenburg

B-Ballers Diksmuide staat op een voorlopige zevende plaats in derde provinciale. Zaterdag volgt een inhaalmatch tegen Oudenburg, de derde in de stand.

Wietse Van Damme (24) zag dat zijn ploeg de voorbije twee thuismatchen won tegen Avanti Brugge Three (65-62) en Midwest All-In Garden Tielt Two (75-61). Zo staan ze met 10 zeges in 19 matchen op een zevende plaats. “Het is een verhaal zoals de voorbije jaren. Als we compleet zijn, dan kunnen we veel ploegen pijn doen”, weet Wietse. “Soms verloren we nipt met een onvolledige ploeg en toen hadden we wel het gevoel dat er meer inzat. Het is ons doel om in de resterende zeven wedstrijden nog zoveel mogelijk te klimmen in de rangschikking. Zaterdag spelen we voor het eerst tegen Oudenburg dit seizoen, later volgt nog de match in Oudenburg. Zij staan met 16 op 19, maar verloren afgelopen weekend wel. Met deze dubbele confrontatie kunnen we misschien nog een rol van scherprechter spelen in het titeldebat.”

Wietse kwam ruim vijf jaar geleden samen met coach Kenny Verhaeghe over van Koekelare. “Kenny heb ik nog zien spelen toen ik een klein manneke was. Later werd hij mijn trainer en ik volgde hem naar Diksmuide. Kenny’s broer is ook betrokken bij de ploeg. Hij houdt alle statistieken bij en dat is wel interessant om te zien waar we nog kunnen aan werken.” Wietses roots liggen in de regio van Halle. “Toen ik in het vijfde leerjaar zat, verhuisden we naar Koekelare. Intussen woon ik in Gent, maar ik kom met plezier af naar de training op dinsdag en vrijdag”, zegt Wietse, die in een voorziening voor mensen met een beperking in Brugge werkt en kapitein is. “Eigenlijk zijn er twee captains. Ik ben de kapitein om de rust te bewaren, Lewis Ryckewaert is de andere kapitein. Lewis is iemand die feller tekeergaat en ons wakker zal schudden wanneer het nodig is”, lacht de forward, die soms ook als center speelt. “Volgend seizoen blijf ik in Diksmuide. Naar een andere ploeg zal ik niet snel verhuizen. De sfeer is top en ik zit hier op mijn plaats.” (API)

Zaterdag 1 maart om 19.30 uur: B-Ballers Diksmuide BBC Groep Linden Oudenburg One.