Mikhail Linskens ontvangt vrienden van Oostkamp

De korte winterstop zit er ook voor het basketbal op. Dit weekend worden de laatste wedstrijden uit de heenronde afgewerkt, daarna volgt het tweede deel van de competitie. Zwevezele staat tweede in eerste provinciale, maar weigert zich neer te leggen bij het meesterschap van leider Izegem. De groen-witten hebben met Mikhail Linskens ook de topschutter in hun rangen en die ontvangt zijn ex-ploeg Oostkamp.

Veel rust werd de basketters rond Nieuwjaar niet gegund, maar Zwevezele kende bij de herneming niet al te veel moeite met Blankenberge. “We stonden de hele tijd aan de leiding, maar moesten ons in het tweede quarter aanpassen aan de Blankenbergse zoneverdediging”, aldus Mikhail Linskens. “Toch kon ik opnieuw 26 punten aantekenen. Nu ik bijna 37 jaar word, boet ik weliswaar in aan explosiviteit, maar mijn gestalte (Linskens is 2.11 meter groot, red.) blijft een groot voordeel.”

Ambitie

Zwevezele is ook de club aan zijn achterdeur, want hij woont in Wingene. “Daarom zou het prima zijn om er hier nog een jaartje bij te doen. Ik wil graag naar landelijke met Zwevezele: het is een ambitieuze club en ik geniet van de leuke sfeer onder de vrienden. Daarom mogen we morgen geen steek laten vallen tegen Oostkamp. Met de toenmalige jongeren trainde ik nog samen en hun huidige coach, Jeroen Sercu, was de guard toen ik er bij de One aantrad. Speciaal is zo’n wedstrijd daarom nog niet, maar het is natuurlijk heel tof om oude bekenden terug te zien.”

Zespuntenmatch

Meteen na die derby volgt trouwens een heuse topper en revanchemogelijkheid, want leider Izegem komt op bezoek. “In de heenwedstrijd waren we nog niet goed genoeg en toch verloren we met een klein verschil. Dat sterkt ons in de overtuiging dat we hen aankunnen als we een goeie dag hebben. Wij verloren al twee keer, waarom zou dat ook bij Izegem niet mogelijk zijn?”, pept hij zichzelf nog wat op. (MD)