Mikael Jantunen leidt zijn onvoltallig Filou Oostende naar zege in topper

In de topper van de zestiende speeldag heeft de ongeslagen leider Filou Oostende met 76-79 gewonnen bij vice-leider Kangoeroes Mechelen. De Finse international Mikael Jantunen schitterde in deze wedstrijd.

Oostende was helemaal niet compleet in de Winketkaai in Mechelen. Booth en Gillet genoten rust in het drukke schema, Buysse was ziek. Na een offensief openingskwart (10-6, 16-17, 21-24, 25-25) stuurden Stephens en Palinckx, allebei goed voor 15 punten in de eerste helft, Kangoeroes van 31-31 en 35-33 via 46-33 en 49-36 naar een 49-42-voorsprong halverwege de avond.

In het derde bedrijf verhoogde Foerts het verschil met een bom tot 52-42. Daarna antwoordde Oostende kordaat. Na 56-46 werd het met een 0-14-run (Conger 5, Buysschaert 2, Jantunen 2, Randolph 2, Troisfontaines 1, Djordjevic 2) in 3’49” zelfs 56-60 maar de thuisploeg leidde aan het halfuur toch met 64-60.

Nieuwe zuurstof

Met nog 5’25” op de klok bracht Alston de thuisploeg 71-68 voorop. Buysschaert (1), Jantunen (4) en Randolph knutselden daarna en 0-7-run in twee minuten: 71-75. Mukubu driepunterde naar 74-75, Buysschaert gaf Oostende nieuwe zuurstof (74-77), Alston naderde tot 76-77.

Op 51 seconden van het einde legde Conger met een lay-up de 76-79-eindstand vast. Stephens zag de twee laatste doelkansen slecht landen.

Uitblinker

Jantunen was in 38’11” met 24 punten aan 64 %, 12 rebounds en 2 assists de absolute uitblinker in deze topper. Ook Conger (15 punten, 4 rebounds en 2 assists) had een flink aandeel in de overwinning van Oostende. Buysschaert maakte met 7 punten, 6 rebounds en 1 assists een gesmaakt heroptreden na zijn enkelblessure.

Bij Kangoeroes viel de prestatie van Mukubu (13 punten, 8 rebounds en 6 assists) op. Palinckx, die zijn opleiding in Oostende genoot, realiseerde met 20 punten en 10 rebounds een schitterende double-double.

Oostende blijft met 16 op 16 de autoritaire leider in het Belgisch deel van de BNXT League. Kangoeroes Mechelen leed zijn vijfde nederlaag op deze zestiende speeldag en blijft hiermee toch op de tweede plaats. De Zeekapiteins hebben in de competitie nog twee thuismatchen: vrijdag tegen Limburg United en zondag tegen Charleroi.

(PR)