Miel Van Mol en Koksijde zoeken vierde zege: “Met vijf U21-spelers in eerste ploeg”

BBC Koksijde begon in tweede landelijke met drie op drie aan de competitie, maar verloor de voorbije twee wedstrijden. Met slechts zes spelers moest het afgelopen weekend de wet van de sterkste ondergaan bij leider KBGO Finexa Basket@Sea Two. Dit weekend is Houtem de tegenstander voor Miel Van Mol en zijn ploegmaten.

Met slechts zes spelers tegen de leider spelen, dat resulteerde in een fikse 110-56-nederlaag. “We wisten dat dit een onmogelijke opdracht was”, vertelt Miel Van Mol meteen. “We misten onze drie centers Jeroen, Manu en Jeffrey waardoor Finexa een groot overmacht had in de rebound en zo veel fastbreaks kon lopen. Een pluspunt is dat we in de tweede helft toch wat onze offense op gang kregen en 32 punten konden scoren, wat niet slecht is gezien de omstandigheden.” Met Houtem krijgt het opnieuw een topploeg als tegenstander. “Zij hebben de ambitie om in de topvier te eindigen. Alle druk ligt bij hen, voor ons moet er niks. We recupereren Manu, Jeffrey en hopelijk ook Jeroen. Daardoor zouden we meer scorend vermogen hebben, maar ook wat meer rebounds. Ons doel is om Houtem zenuwachtig te maken door zolang mogelijk in de wedstrijd te blijven.”

Met de drie zeges dit seizoen is Koksijde al heel blij. “Drie mooie thuisoverwinningen en twee nederlagen in uitmatchen tegen topploegen Erpe-Mere en Gistel Oostende. Ons doel is een stevige thuisreputatie krijgen. Twee spijtige zaken vallen ons wel te beurt. Jeroen is nog geen 100 honderd sinds zijn zware blessure en we zijn maar zelden voltallig op training. Voor mijzelf is het ook soms moeilijk om elke woensdag van Gent naar Koksijde te komen voor de training”, zegt Miel.

“De sfeer in de ploeg zit goed, het leuke aan onze ploeg is dat we met vijf U21-spelers zitten in deze groep, waaronder ook mezelf. Dat maakt ons een jonge ploeg die geniet van alle ervaring die we kunnen opdoen in tweede landelijke. We spelen ook met de U21 en daarmee willen we de Beker van West-Vlaanderen winnen en stijgen naar niveau 2 bij de jeugd.”

Zaterdag 19 november om 20.30 uur: BBC Houtem – BBC Koksijde.