Miel Van Mol en Koksijde One spelen na herindeling in hoogste reeks: “We zijn veel sterker qua gestalte”

BBC Koksijde One verloor afgelopen weekend de West-Vlaamse derby in tweede landelijke op bezoek bij Basket Blankenberge, maar de club was al zeker van een plaatsje in de hoogste reeks na de herindeling van de competitie. Miel Van Mol heeft al een mooie doelstelling klaar voor het tweede deel van de competitie.

Tegen Basket Blankenberge kwam BBC Koksijde te kort (86-68), vooral in mankrachten. “We gingen met zeven spelers naar Blankenberge, weeral een onvolledige ploeg door blessure”, vertelt Miel Van Mol meteen. “Blankenberge hield op deze avond ook hun sponsoravond, het extra publiek gaf hen wellicht wat meer motivatie. We begonnen goed aan de match en het bleef een gelijke strijd tot aan de rust (36-36). Helaas verloren we onze center Manu Devleesschouwer in het tweede kwart met een voetblessure, waardoor er nog maar met zes spelers waren. In de tweede helft was Blankenberge de betere ploeg door een groot gestalteverschil. Het werd een zeer fysieke partij waar ze toch met het een en ander wegkwamen. Uiteindelijk won Blankenberge wel verdiend, maar wij zijn zeker tevreden met de prestatie die onze jonge, onervaren kern leverde.”

We hebben ons succes vooral te danken aan de progressie van jonge spelers

Eigen jeugdopleiding

De hoogste poule was ondertussen al een zekerheid. “We zijn natuurlijk zeer tevreden met een plaats in de hoogste poule, zeker omdat we voor de aanvang van het seizoen door sommigen werden afgeschreven als een degradatiekandidaat die niet in tweede landelijke thuishoorde. Dus deze prestatie doet zeer veel deugd. We hebben dit ook bereikt met een kern opgemaakt uit onze eigen jeugdopleiding, enkel Manu kwam ons dit jaar versterken.” Zeker in vergelijking met vorig seizoen is het een gigantisch contrast. “Ons succes dit seizoen hebben we vooral te danken aan de progressie van onze jonge spelers, de terugkeer van Jeroen Degraeuwe na veel blessureleed en aanwinst Manu. Met die twee spelers erbij zijn we veel sterker qua gestalte, waardoor we onze zwakte van vorig seizoen, namelijk rebounds pakken, hebben goedgemaakt. Het is duidelijk te zien dat een jaar ervaring opdoen in tweede landelijke heel wat heeft gedaan voor de progressie van onze youngsters. Ze zijn nu uitgebloeid tot vaste waarden in onze ploeg.”

Zaterdag 4 februari om 19.30 uur: BBC Koksijde – KBGO Finexa Basket@Sea Two.